|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 15:23
vpchelko написав: Vorlon написав:
На что-то грешите?
Без понятия. Пополнял через приложение Sense с карты другого банка, лимитом не пользовался.
Вы в субботу пополняли карту и делали операции?
Имейте ввиду, что при пользовании картой в этот день можно попасть на овердрафт.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:09
Kevin
вроде речь была за кешбек 1% который неначислили.
о каком овердрафте речь, если Вы отвечаете на сообщение, где русским по белому написано "лимитом не пользовался".
По теме - по аналогичной ситуации с 1% написал в чатик, сказали, что все условия выполнены, будут разбираться в причине отсутствия орехов.
-
zalman_ua
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:41
mephala
Не зовсім розуміємо про що ви. Напишіть в приватні повідомлення.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11017
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1128 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:45
Alfa_Bank написав:
Поповнення дебетових та кредитних карт через термінали EasyPay, City24, ПриватБанк буде без комісії.
Кстати, только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже? Хотя бы в приватовских терминалах.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1247
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:46
С карт тоже.Комиссии 0,если не кредитные есс-но
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6219
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:29
zalman_ua написав:moveton
Ясное дело, что у сентябре. Мы ж свинорылы со стажем:) Могли и подождать первый месяц без хамелеона. Кстати, я не понял вообще политики партии в этом вопросе. Почему новых клиентов пустили первыми? Чтобы они набрали кредитных обязательств и вляпались в нестандартную аллкину схему с расчётными датами. А там уже за их счёт свинорылам кешбеки можно выплачивать:)
борются за показатели, всем новые нужны, вон Кредо жлобится новый продукт старым раздавать уже третий месяц, Альфа еще недолго ждать заставила
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2650
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2551
|499655
|
Пон 11 жов, 2021 18:15
cohan
|
|7485
|1087363
|
Пон 11 жов, 2021 18:12
cohan
|
|19410
|3074832
|
Пон 11 жов, 2021 17:59
klug
|