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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9919992099219922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:23

  vpchelko написав:
  Vorlon написав:На что-то грешите?

Без понятия. Пополнял через приложение Sense с карты другого банка, лимитом не пользовался.


Вы в субботу пополняли карту и делали операции?
Имейте ввиду, что при пользовании картой в этот день можно попасть на овердрафт.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:09

Kevin
вроде речь была за кешбек 1% который неначислили.
о каком овердрафте речь, если Вы отвечаете на сообщение, где русским по белому написано "лимитом не пользовался".
По теме - по аналогичной ситуации с 1% написал в чатик, сказали, что все условия выполнены, будут разбираться в причине отсутствия орехов.
zalman_ua
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:41

mephala
Не зовсім розуміємо про що ви. Напишіть в приватні повідомлення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:45

  Alfa_Bank написав:Поповнення дебетових та кредитних карт через термінали EasyPay, City24, ПриватБанк буде без комісії.

Кстати, только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже? Хотя бы в приватовских терминалах.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:46

Re: Альфа-Банк

С карт тоже.Комиссии 0,если не кредитные есс-но
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:29

  zalman_ua написав:moveton
Ясное дело, что у сентябре. Мы ж свинорылы со стажем:) Могли и подождать первый месяц без хамелеона. Кстати, я не понял вообще политики партии в этом вопросе. Почему новых клиентов пустили первыми? Чтобы они набрали кредитных обязательств и вляпались в нестандартную аллкину схему с расчётными датами. А там уже за их счёт свинорылам кешбеки можно выплачивать:)


борются за показатели, всем новые нужны, вон Кредо жлобится новый продукт старым раздавать уже третий месяц, Альфа еще недолго ждать заставила
cohan
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