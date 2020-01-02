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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9920992199229923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:44

Re: Альфа-Банк

  kulikrom написав:мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи

Надеюсь в след месяце без секаса будет? А то по правилам тоже должно зайти.

П.с. ну да шкуру не убитого ...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:11

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:24

  MASolomko написав:
  moveton написав:только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).

Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:32

  Oktawa написав:
  MASolomko написав:
  moveton написав:только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).

Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?

Якщо термінал-партнер (EasyPay/City24/Приватбанк) по банеру для поповнення карток Альфи в робочий день до 19:00, то зарахування і на баланс і на рахунок протягом 15 хв, якщо після 19:00, або у вихідний, то на баланс протягом 15 хв, а на рахунок наступним робочим днем
Alfa_Bank
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