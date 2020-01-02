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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:44
kulikrom написав:
мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи
Надеюсь в след месяце без секаса будет? А то по правилам тоже должно зайти.
П.с. ну да шкуру не убитого ...
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:11
moveton написав:
только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:24
MASolomko написав: moveton написав:
только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:32
Oktawa написав: MASolomko написав: moveton написав:
только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?
Якщо термінал-партнер (EasyPay/City24/Приватбанк) по банеру для поповнення карток Альфи в робочий день до 19:00, то зарахування і на баланс і на рахунок протягом 15 хв, якщо після 19:00, або у вихідний, то на баланс протягом 15 хв, а на рахунок наступним робочим днем
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