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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9921992299239924>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:44

Re: Альфа-Банк

  kulikrom написав:мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи

Надеюсь в след месяце без секаса будет? А то по правилам тоже должно зайти.

П.с. ну да шкуру не убитого ...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:11

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:24

  MASolomko написав:
  moveton написав:только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).

Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:32

  Oktawa написав:
  MASolomko написав:
  moveton написав:только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).

Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?

Якщо термінал-партнер (EasyPay/City24/Приватбанк) по банеру для поповнення карток Альфи в робочий день до 19:00, то зарахування і на баланс і на рахунок протягом 15 хв, якщо після 19:00, або у вихідний, то на баланс протягом 15 хв, а на рахунок наступним робочим днем
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:39

Re: Альфа-Банк

Oktawa, очень быстро и в МАБ видно дату проводки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:51

  kulikrom написав:
  vpchelko написав:Пополнял через приложение Sense с карты другого банка, лимитом не пользовался.

мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи

Раз такое дело, сходил и я в чат по тому же поводу. Мне уже обещали, что дадут не далее, чем завтра. Так что может и не придётся следующей недели ждать.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:11

  moveton написав:
  kulikrom написав:
  vpchelko написав:Пополнял через приложение Sense с карты другого банка, лимитом не пользовался.

мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи

Раз такое дело, сходил и я в чат по тому же поводу. Мне уже обещали, что дадут не далее, чем завтра. Так что может и не придётся следующей недели ждать.

Ми готуємо масове рішення проблеми, постараємось всім до нарахувати бонуси 13/10
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:27

Re: Альфа-Банк

В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.

now.alfabank.com.ua
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:11

Re: Альфа-Банк

Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ? Бо кажуть що банк сам переглядає периодично ліміти. Хочу придбати по ЛР яблуфон....
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:12

  MASolomko написав:
  ukr0014959 написав:І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Альфа може не дати й дебетового ящера.


В мене зараз дебетовий, хочу кредитний, лише для того питаю)
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