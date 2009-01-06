Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:44
kulikrom написав:
мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи
Надеюсь в след месяце без секаса будет? А то по правилам тоже должно зайти.
П.с. ну да шкуру не убитого ...
vpchelko
Повідомлень: 499
З нами з: 05.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:11
moveton написав:
только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
MASolomko
Повідомлень: 3819
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 687 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:24
MASolomko написав: moveton написав:
только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?
Oktawa
Повідомлень: 427
З нами з: 08.11.17
Подякував: 441 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:32
Oktawa написав: MASolomko написав: moveton написав:
только при пополнении наличкой или с приватовских карт тоже?
Терминале Привата можно без комиссии пополнить карту Альфа с карты Привата (в том числе и собственными с Уни).
Вы не подскажите, как долго проводятся деньги по счету при пополнении через терминалы?
Якщо термінал-партнер (EasyPay/City24/Приватбанк) по банеру для поповнення карток Альфи в робочий день до 19:00, то зарахування і на баланс і на рахунок протягом 15 хв, якщо після 19:00, або у вихідний, то на баланс протягом 15 хв, а на рахунок наступним робочим днем
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 11021
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1129 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:39
Oktawa, очень быстро и в МАБ видно дату проводки.
MASolomko
Повідомлень: 3819
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 687 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:51
kulikrom написав: vpchelko написав:
Пополнял через приложение Sense с карты другого банка, лимитом не пользовался.
мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи
Раз такое дело, сходил и я в чат по тому же поводу. Мне уже обещали, что дадут не далее, чем завтра. Так что может и не придётся следующей недели ждать.
moveton
Повідомлень: 1250
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 117 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:11
moveton написав: kulikrom написав: vpchelko написав:
Пополнял через приложение Sense с карты другого банка, лимитом не пользовался.
мне сказали - 3 раб дня для решения. Итого, плюс праздник, 19.10 ждём орехи
Раз такое дело, сходил и я в чат по тому же поводу. Мне уже обещали, что дадут не далее, чем завтра. Так что может и не придётся следующей недели ждать.
Ми готуємо масове рішення проблеми, постараємось всім до нарахувати бонуси 13/10
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 11021
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1129 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:27
В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.
now.alfabank.com.ua
MASolomko
Повідомлень: 3819
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 687 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:11
Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ? Бо кажуть що банк сам переглядає периодично ліміти. Хочу придбати по ЛР яблуфон....
lov2108
Повідомлень: 2313
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 112 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:12
MASolomko написав: ukr0014959 написав:
І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Альфа може не дати й дебетового ящера.
В мене зараз дебетовий, хочу кредитний, лише для того питаю)
ukr0014959
Повідомлень: 112
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
,
Hemi
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
322
97973
313
87615
49793
6825148