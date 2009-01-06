ukr0014959 написав:Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.
Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?
І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ? Чи користувались безкоштовним пакуванням ? Просто 13.10 буде можливість спробувати плюшки ящірки.....хотілося б не потрапити у халепу. П.С. Лоунж Бориспіля нормас ?
Пакування не потребував тому не знаю.
Лаунж Борисполя в цілому нормально, але оцінити повністю не можу, бо був там з 00-00 до 04-00. Випили с колегою пляшку коньяку (нажаль Вітчізняного), поїли що було і полетіли собі. В цей час просто асортимент іжі не дуже, вже коли вилітали почала з являтись кухня, типу омлет, сосиски. Але є хороші вина Розе да анжу наприклад.
Карта обов язково фізична, додаток взагалі не потрібен. Ну це мені було відомо ще з попередніх мандрів.
Думав фаст лайн з нею працює, а нет, певно з тревелом поплутав.
П.С. Дуже круто знижка на Болт. З вокзалу на таксі вийшло 186 грн. Це дешевше ніж двоє на автобусі і ніяких очікувань. Назад за 195 але і їхав трохи далі.
Востаннє редагувалось ukr0014959 в Вів 12 жов, 2021 12:46, всього редагувалось 1 раз.
ukr0014959 написав:Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?
Календарный год. Ну и обычно формально это выглядит так: "Предложение для премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business действует по 31 декабря 2021", а потом продляют на очередной год.
ukr0014959 написав:І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Визиты идут по карте, так что переоткрытие должно начать отсчет с нуля.
lov2108 написав:Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?
И то и другое подходит.
Ну не знаю, в додатку пишуть, що фізична карта обов язково.
lov2108 написав:Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ?
Летом прошлого года можно было в отделении заэскалироватся на кредитный комитет. Скорее через персмена это можно сделать намного легче, чем с обычным менеджером. Но персмену персмену рознь, одни могут, а другие таких полномочий не имеют.
Попробуйте обратиться к нему и узнать это.
ukr0014959 написав:В мене зараз дебетовий, хочу кредитний, лише для того питаю)
В чате хейтеров писали, что до закрытия карты можно через поддержку узнать может ли система предложить лимит.
Случай из того чата. Став клиентом банка, система налила 30к на RED и выдала дебетового ящера. Он закрыл RED и система ему предлагает цифровую RED с лимитом 180к грн. Закрыл он ящера и система предложила ящера с 30к грн. Систему очень тяжело понять.