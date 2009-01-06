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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9921992299239924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:20

  lov2108 написав:
  ukr0014959 написав:Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.

Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?

І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?


Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?
Чи користувались безкоштовним пакуванням ?
Просто 13.10 буде можливість спробувати плюшки ящірки.....хотілося б не потрапити у халепу.
П.С. Лоунж Бориспіля нормас ? :roll:


Пакування не потребував тому не знаю.

Лаунж Борисполя в цілому нормально, але оцінити повністю не можу, бо був там з 00-00 до 04-00. Випили с колегою пляшку коньяку (нажаль Вітчізняного), поїли що було і полетіли собі. В цей час просто асортимент іжі не дуже, вже коли вилітали почала з являтись кухня, типу омлет, сосиски. Але є хороші вина Розе да анжу наприклад.

Карта обов язково фізична, додаток взагалі не потрібен. Ну це мені було відомо ще з попередніх мандрів.

Думав фаст лайн з нею працює, а нет, певно з тревелом поплутав.

П.С. Дуже круто знижка на Болт. З вокзалу на таксі вийшло 186 грн. Це дешевше ніж двоє на автобусі і ніяких очікувань. Назад за 195 але і їхав трохи далі.
Востаннє редагувалось ukr0014959 в Вів 12 жов, 2021 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:23

  ingtrans написав:
  ukr0014959 написав:Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?

Календарный год. Ну и обычно формально это выглядит так: "Предложение для премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business действует по 31 декабря 2021", а потом продляют на очередной год.

  ukr0014959 написав:І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?

Визиты идут по карте, так что переоткрытие должно начать отсчет с нуля.

  lov2108 написав:Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?

И то и другое подходит.



Ну не знаю, в додатку пишуть, що фізична карта обов язково.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:27

  lov2108 написав:Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ? Бо кажуть що банк сам переглядає периодично ліміти. Хочу придбати по ЛР яблуфон....

Зі збільшення не зможу допомогти, якщо є дві кредитки то можна спробувати перенести ліміт. Напишіть в приватні, перевірю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:43

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ? Бо кажуть що банк сам переглядає периодично ліміти. Хочу придбати по ЛР яблуфон....

Зі збільшення не зможу допомогти, якщо є дві кредитки то можна спробувати перенести ліміт. Напишіть в приватні, перевірю.

Ні, кредитка одна...якось не думав мати дві кредитки одного банку.
А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:47

  lov2108 написав:
  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ? Бо кажуть що банк сам переглядає периодично ліміти. Хочу придбати по ЛР яблуфон....

Зі збільшення не зможу допомогти, якщо є дві кредитки то можна спробувати перенести ліміт. Напишіть в приватні, перевірю.

Ні, кредитка одна...якось не думав мати дві кредитки одного банку.
А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?

Якщо з кредитною історією все ок, то звичайно повинні дати)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:51

  lov2108 написав:А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?

Зачем открывать RED вместо Хамелеона???
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:51

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Шановні, а як мона підняти ліміт по Максимці 2.0 ? Персмен допоможе ?
Летом прошлого года можно было в отделении заэскалироватся на кредитный комитет. Скорее через персмена это можно сделать намного легче, чем с обычным менеджером.
Но персмену персмену рознь, одни могут, а другие таких полномочий не имеют.

Попробуйте обратиться к нему и узнать это.

  ukr0014959 написав:В мене зараз дебетовий, хочу кредитний, лише для того питаю)
В чате хейтеров писали, что до закрытия карты можно через поддержку узнать может ли система предложить лимит.

Случай из того чата.
Став клиентом банка, система налила 30к на RED и выдала дебетового ящера. Он закрыл RED и система ему предлагает цифровую RED с лимитом 180к грн. Закрыл он ящера и система предложила ящера с 30к грн.
Систему очень тяжело понять.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:56

  Vorlon написав:
  lov2108 написав:А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?

Зачем открывать RED вместо Хамелеона???

Хамон вже юзається :D ...але дебетний
lov2108
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