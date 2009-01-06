Додано: Вів 12 жов, 2021 12:20

lov2108 написав: ukr0014959 написав: Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.



Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?



І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити? Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?



Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?

Чи користувались безкоштовним пакуванням ?

Просто 13.10 буде можливість спробувати плюшки ящірки.....хотілося б не потрапити у халепу.

П.С. Лоунж Бориспіля нормас ? Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?Чи користувались безкоштовним пакуванням ?Просто 13.10 буде можливість спробувати плюшки ящірки.....хотілося б не потрапити у халепу.П.С. Лоунж Бориспіля нормас ?

Пакування не потребував тому не знаю.Лаунж Борисполя в цілому нормально, але оцінити повністю не можу, бо був там з 00-00 до 04-00. Випили с колегою пляшку коньяку (нажаль Вітчізняного), поїли що було і полетіли собі. В цей час просто асортимент іжі не дуже, вже коли вилітали почала з являтись кухня, типу омлет, сосиски. Але є хороші вина Розе да анжу наприклад.Карта обов язково фізична, додаток взагалі не потрібен. Ну це мені було відомо ще з попередніх мандрів.Думав фаст лайн з нею працює, а нет, певно з тревелом поплутав.П.С. Дуже круто знижка на Болт. З вокзалу на таксі вийшло 186 грн. Це дешевше ніж двоє на автобусі і ніяких очікувань. Назад за 195 але і їхав трохи далі.