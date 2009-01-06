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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9922992399249925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Хорошие лимиты в обход скоринга?

Нет, канэшна
просто скоринг с ручным тюнингом )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:53

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  stadtisch написав:Shaman Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?

Бо по Хамелеону і так покупки під 0,01%

Ну дето вот так выходит если сравнить Хам-он и ЛР-6
Зображення
Допустим, шо РД 9го. А 10го сделали покупку на 10К.
Т.е. с Хам-он мона за 7 мес отбить на Депо10% 515, а с ЛР6 -- 455.
Ну а за всеь срок выплат (почти 3 года :)) Хам-он позолотит ручку на 877.
Хотя я считаю, шо обороты нуна оценивать в перделах полугода (ну 7 мес со спецификой Алки) :P
Привіт
А як це у вас виходить 164₴ за місяць з 9 тис при 10%, чи я чогось не доганяю, можна формулу? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:07

  extreme_lviv_ua написав:
  Amethyst написав:Ну дето вот так выходит если сравнить Хам-он и ЛР-6
Зображення
Допустим, шо РД 9го. А 10го сделали покупку на 10К.
Т.е. с Хам-он мона за 7 мес отбить на Депо10% 515, а с ЛР6 -- 455.
Ну а за всеь срок выплат (почти 3 года :)) Хам-он позолотит ручку на 877.
Хотя я считаю, шо обороты нуна оценивать в перделах полугода (ну 7 мес со спецификой Алки) :P
Привіт
А як це у вас виходить 164₴ за місяць з 9 тис при 10%, чи я чогось не доганяю, можна формулу? :roll:

Та лаана
Там же 1е погашение через 2 мес, вот у ХИ-клиента все 10К (а не 9К!) лежат дето на депо под 10% (грязными)
Зображення

А по большому щоту вааще ниде ничо не лежит, а курутится-вертится визде де ток мона, принося ХИ-цимес :)
Но долги отдавать нуна и помнить о них тоже! :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:44

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?

Если есть предложение в сенсе на цифровую ред, попробуйте. КЛ в предложении указывают.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:23

  extreme_lviv_ua написав:Привіт
А як це у вас виходить 164₴ за місяць з 9 тис при 10%, чи я чогось не доганяю, можна формулу? :roll:


смотрите на остальные элементы последовательности, явно что первая цифра прОцентов включает в себя ДВА месяца: второй и максимум в первом (а в первом, как известно, период длится от дня транзакции до РД, т.е. максимум только если ТР=РД+1 день - как-то так, но это не имеет значения для сравнения с ЛР так как там периоды считаются так же)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:28

Коллеги, для получения орехов за пополнение карты, достаточно ли одного дня, чтобы деньги полежали на карте?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:39

  lloydbanksua написав:Коллеги, для получения орехов за пополнение карты, достаточно ли одного дня, чтобы деньги полежали на карте?

на Пакетке достаточно и мгновенья :)
а вот на Хам-оне лучше не рисковать после 20:00 :)
... сравните с Мумбой после 19:00 :P
Amethyst
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