stadtisch написав:Shaman Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?
Бо по Хамелеону і так покупки під 0,01%
Ну дето вот так выходит если сравнить Хам-он и ЛР-6 Допустим, шо РД 9го. А 10го сделали покупку на 10К. Т.е. с Хам-он мона за 7 мес отбить на Депо10% 515, а с ЛР6 -- 455. Ну а за всеь срок выплат (почти 3 года ) Хам-он позолотит ручку на 877. Хотя я считаю, шо обороты нуна оценивать в перделах полугода (ну 7 мес со спецификой Алки)
Привіт А як це у вас виходить 164₴ за місяць з 9 тис при 10%, чи я чогось не доганяю, можна формулу?
Amethyst написав:Ну дето вот так выходит если сравнить Хам-он и ЛР-6 Допустим, шо РД 9го. А 10го сделали покупку на 10К. Т.е. с Хам-он мона за 7 мес отбить на Депо10% 515, а с ЛР6 -- 455. Ну а за всеь срок выплат (почти 3 года ) Хам-он позолотит ручку на 877. Хотя я считаю, шо обороты нуна оценивать в перделах полугода (ну 7 мес со спецификой Алки)
Привіт А як це у вас виходить 164₴ за місяць з 9 тис при 10%, чи я чогось не доганяю, можна формулу?
Та лаана Там же 1е погашение через 2 мес, вот у ХИ-клиента все 10К (а не 9К!) лежат дето на депо под 10% (грязными)
А по большому щоту вааще ниде ничо не лежит, а курутится-вертится визде де ток мона, принося ХИ-цимес Но долги отдавать нуна и помнить о них тоже!
extreme_lviv_ua написав:Привіт А як це у вас виходить 164₴ за місяць з 9 тис при 10%, чи я чогось не доганяю, можна формулу?
смотрите на остальные элементы последовательности, явно что первая цифра прОцентов включает в себя ДВА месяца: второй и максимум в первом (а в первом, как известно, период длится от дня транзакции до РД, т.е. максимум только если ТР=РД+1 день - как-то так, но это не имеет значения для сравнения с ЛР так как там периоды считаются так же)