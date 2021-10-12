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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:50
lov2108 написав: Citizen_D написав: lov2108 написав:
А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?
Если есть предложение в сенсе на цифровую ред, попробуйте. КЛ в предложении указывают.
А ось не пропонують
. Хоча я вже "бородатий" клієнт Альфи.
І в горіхах вже давно "Гуру".
Вашу "бороду" даже на телефоне видно:) Тогда стучитесь через чат,персмена, отделение в конце концов если вам это интересно для лимита, как вариант .
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Citizen_D
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