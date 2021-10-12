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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9923992499259926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:49

  Citizen_D написав:
  lov2108 написав:А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?

Если есть предложение в сенсе на цифровую ред, попробуйте. КЛ в предложении указывают.


А ось не пропонують :? . Хоча я вже "бородатий" клієнт Альфи.
І в горіхах вже давно "Гуру".
:? :? :?
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00

  J0va написав:
  Amethyst написав:... сравните с Мумбой ...:P

А хто такой этот, столь уважаемый в тесных кругах, Мумба?

Та я Мэ и Пэ постоянно на клаве путаю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:50

  lov2108 написав:
  Citizen_D написав:
  lov2108 написав:А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?

Если есть предложение в сенсе на цифровую ред, попробуйте. КЛ в предложении указывают.


А ось не пропонують :? . Хоча я вже "бородатий" клієнт Альфи.
І в горіхах вже давно "Гуру".
:? :? :?

Вашу "бороду" даже на телефоне видно:) Тогда стучитесь через чат,персмена, отделение в конце концов если вам это интересно для лимита, как вариант .
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:11

  MASolomko написав:В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.

now.alfabank.com.ua

Обновился. Круто стало. Рисуется фоновый рисунок и пустой стол, а через 10-15 секунд "Что-то пошло не так". И всё. Что же тут могло пойти не так? :evil:
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:39

Підкажіть, з дебетки хамона та покетної Black можна з АТМ України знімати безлімітну к-ть раз у межах 30 000 та 100 000, так я правильно з розумів і в касі банку 2 рази за місяць необмежену по сумі?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:40

  M-Audio написав:
  MASolomko написав:В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.

now.alfabank.com.ua

Обновился. Круто стало. Рисуется фоновый рисунок и пустой стол, а через 10-15 секунд "Что-то пошло не так". И всё. Что же тут могло пойти не так? :evil:

І я обновився, все працює на ура, іконки вже редагуються, спочатку 3-5 сек думав стіл, а потім вже зразу все завантажується))
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:42

  melkh написав:Підкажіть, з дебетки хамона та покетної Black можна з АТМ України знімати безлімітну к-ть раз у межах 30 000 та 100 000, так я правильно з розумів і в касі банку 2 рази за місяць необмежену по сумі?

Так, правильно) Можете керувати добовими лімітами на зняття готівки через наш додаток
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:43

  M-Audio написав:
  MASolomko написав:В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.

now.alfabank.com.ua

Обновился. Круто стало. Рисуется фоновый рисунок и пустой стол, а через 10-15 секунд "Что-то пошло не так". И всё. Что же тут могло пойти не так? :evil:

Спробуйте перевстановити додаток та перезавантажити телефон
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:06

а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:16

  IMPRINTER написав:а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )

Папка любить ввечері уроки перевірити перед сном)
Alfa_Bank
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