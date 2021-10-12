Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:50
lov2108 написав: Citizen_D написав: lov2108 написав:
А що, я можу відкрити собі RED і мені дадуть ліміт ?
Если есть предложение в сенсе на цифровую ред, попробуйте. КЛ в предложении указывают.
А ось не пропонують
. Хоча я вже "бородатий" клієнт Альфи.
І в горіхах вже давно "Гуру".
Вашу "бороду" даже на телефоне видно:) Тогда стучитесь через чат,персмена, отделение в конце концов если вам это интересно для лимита, как вариант .
Citizen_D
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:11
MASolomko написав:
В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.
now.alfabank.com.ua
Обновился. Круто стало. Рисуется фоновый рисунок и пустой стол, а через 10-15 секунд "Что-то пошло не так". И всё. Что же тут могло пойти не так?
M-Audio
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:39
Підкажіть, з дебетки хамона та покетної Black можна з АТМ України знімати безлімітну к-ть раз у межах 30 000 та 100 000, так я правильно з розумів і в касі банку 2 рази за місяць необмежену по сумі?
melkh
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:42
melkh написав:
Підкажіть, з дебетки хамона та покетної Black можна з АТМ України знімати безлімітну к-ть раз у межах 30 000 та 100 000, так я правильно з розумів і в касі банку 2 рази за місяць необмежену по сумі?
Так, правильно) Можете керувати добовими лімітами на зняття готівки через наш додаток
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:43
M-Audio написав: MASolomko написав:
В новом обновлении Sense реализовали возможность перевыпустить текущую карту на цифру.
now.alfabank.com.ua
Обновился. Круто стало. Рисуется фоновый рисунок и пустой стол, а через 10-15 секунд "Что-то пошло не так". И всё. Что же тут могло пойти не так?
Спробуйте перевстановити додаток та перезавантажити телефон
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:06
а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:16
IMPRINTER написав:
а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )
Папка любить ввечері уроки перевірити перед сном)
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 11024
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1129 раз.
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