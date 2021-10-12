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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9924992599269927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:55

Что-то сломался просмотр истории баллов по карте тревел в сенсе, у кого-то еще наблюдается такая проблема?
antey718
 
Повідомлень: 665
З нами з: 03.08.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 00:34

  Alfa_Bank написав:mephala
Не зовсім розуміємо про що ви. Напишіть в приватні повідомлення.


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5311326#p5311326

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5311370#p5311370
mephala
 
Повідомлень: 7271
З нами з: 07.04.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 805 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 00:57

  IMPRINTER написав:а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )


зато мамка не теряла вопросы из-за пересменок)
а то у меня он написал про проблему. скрины выложил.
а мне потом - я не понимаю о чем речь. такого раньше не было.
да и вообще мамка и без скринов устраняла проблему - достаточно было написать что она существует.
mephala
 
Повідомлень: 7271
З нами з: 07.04.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 805 раз.
 
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  #<1 ... 9924992599269927
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