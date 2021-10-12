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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:55
Что-то сломался просмотр истории баллов по карте тревел в сенсе, у кого-то еще наблюдается такая проблема?
Додано: Сер 13 жов, 2021 00:34
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5311326#p5311326
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5311370#p5311370
Додано: Сер 13 жов, 2021 00:57
зато мамка не теряла вопросы из-за пересменок)
а то у меня он написал про проблему. скрины выложил.
а мне потом - я не понимаю о чем речь. такого раньше не было.
да и вообще мамка и без скринов устраняла проблему - достаточно было написать что она существует.
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