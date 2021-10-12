Додано: Сер 13 жов, 2021 09:45

Добрый день. Благодарим за обращение в службу поддержки Bolt. Я проверила информацию и вижу, что данная акция была активна до 30.09. К сожалению, данная промо кампания завершена. ЗА дополнительными вопросами обратитесь, пожалуйста, в свой банк.



Добрый день. В приложении Sense указано что скидка в рамках акции с Bolt при оплате за аренду электросамокатов картой VISA действует до конца октября. При этом на официальном сайте VISA и в поддержке Bolt говорят, что акция действовала до конца сентября. По факту никакая скидка не применяется при оплате картой VISA.Ссылка на сайт VISA:Ответ официального представителя Bolt:Получается, Альфа вводит своих пользователей в заблуждение? У меня было 3 поездки в октябре с использованием карты VISA ни по одной из которых не сработала скидка о чем я узнал только сейчас. В приложении по-прежнему отображается что акция действует до конца октября.