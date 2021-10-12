IMPRINTER написав:а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? ) мамка четко в 18.00 домой шла )
зато мамка не теряла вопросы из-за пересменок) а то у меня он написал про проблему. скрины выложил. а мне потом - я не понимаю о чем речь. такого раньше не было. да и вообще мамка и без скринов устраняла проблему - достаточно было написать что она существует.
IMPRINTER написав:а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? ) мамка четко в 18.00 домой шла )
зато мамка не теряла вопросы из-за пересменок) а то у меня он написал про проблему. скрины выложил. а мне потом - я не понимаю о чем речь. такого раньше не было. да и вообще мамка и без скринов устраняла проблему - достаточно было написать что она существует.
Мама завжди дає більше турботи, тут не посперечаєшся) Написав в приватні
Water написав:У меня после выпуска Хамона в Сексе пропала возможность выпуска Рэд'а. Невозможность выпустить карту в евро решил просто- снял гривну и обменял оффлайн.
Відкрити карту в євро можна тільки, якщо у вас відкритий один з пакетів «White», «Black», «Graphite», і в даному пакеті є тільки одна карта. Як альтернатива, ви можете відкрити поточний рахунок в євро, та зробити валютообмін. А пропозиція відкрити віртуальну кредитну карту оновлюється автоматично, вплинути на нього не можу.
Alfa_Bank Добрый день. В приложении Sense указано что скидка в рамках акции с Bolt при оплате за аренду электросамокатов картой VISA действует до конца октября. При этом на официальном сайте VISA и в поддержке Bolt говорят, что акция действовала до конца сентября. По факту никакая скидка не применяется при оплате картой VISA.
Добрый день. Благодарим за обращение в службу поддержки Bolt. Я проверила информацию и вижу, что данная акция была активна до 30.09. К сожалению, данная промо кампания завершена. ЗА дополнительными вопросами обратитесь, пожалуйста, в свой банк.
Получается, Альфа вводит своих пользователей в заблуждение? У меня было 3 поездки в октябре с использованием карты VISA ни по одной из которых не сработала скидка о чем я узнал только сейчас. В приложении по-прежнему отображается что акция действует до конца октября.