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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9925992699279928>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:55

Что-то сломался просмотр истории баллов по карте тревел в сенсе, у кого-то еще наблюдается такая проблема?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 00:34

  Alfa_Bank написав:mephala
Не зовсім розуміємо про що ви. Напишіть в приватні повідомлення.


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5311326#p5311326

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5311370#p5311370
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 00:57

  IMPRINTER написав:а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )


зато мамка не теряла вопросы из-за пересменок)
а то у меня он написал про проблему. скрины выложил.
а мне потом - я не понимаю о чем речь. такого раньше не было.
да и вообще мамка и без скринов устраняла проблему - достаточно было написать что она существует.
mephala
 
Повідомлень: 7271
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:08

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:а папки теперь смотрю 24/7 у нас работают? )
мамка четко в 18.00 домой шла )


зато мамка не теряла вопросы из-за пересменок)
а то у меня он написал про проблему. скрины выложил.
а мне потом - я не понимаю о чем речь. такого раньше не было.
да и вообще мамка и без скринов устраняла проблему - достаточно было написать что она существует.

Мама завжди дає більше турботи, тут не посперечаєшся)
Написав в приватні
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:48

Re: Альфа-Банк

У меня после выпуска Хамона в Сексе пропала возможность выпуска Рэд'а.
Невозможность выпустить карту в евро решил просто- снял гривну и обменял оффлайн.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:07

  Water написав:У меня после выпуска Хамона в Сексе пропала возможность выпуска Рэд'а.
Невозможность выпустить карту в евро решил просто- снял гривну и обменял оффлайн.

Відкрити карту в євро можна тільки, якщо у вас відкритий один з пакетів «White», «Black», «Graphite», і в даному пакеті є тільки одна карта. Як альтернатива, ви можете відкрити поточний рахунок в євро, та зробити валютообмін.
А пропозиція відкрити віртуальну кредитну карту оновлюється автоматично, вплинути на нього не можу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10

  Water написав:У меня после выпуска Хамона в Сексе пропала возможность выпуска Рэд'а.
Невозможность выпустить карту в евро решил просто- снял гривну и обменял оффлайн.


так что у вас пропало в сексе? не те чувства уже? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:27

  Alfa_Bank написав:Як альтернатива, ви можете відкрити поточний рахунок в євро, та зробити валютообмін.

І шо я з поточним буду робить у супермаркеті, чи біля Европейського банкомату? :roll:

  IMPRINTER написав:так что у вас пропало в сексе? не те чувства уже? )

На улице красных фонарей погас красный фонарь. :)
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:45

Alfa_Bank
Добрый день. В приложении Sense указано что скидка в рамках акции с Bolt при оплате за аренду электросамокатов картой VISA действует до конца октября. При этом на официальном сайте VISA и в поддержке Bolt говорят, что акция действовала до конца сентября. По факту никакая скидка не применяется при оплате картой VISA.

Ссылка на сайт VISA:
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... oters.html

Ответ официального представителя Bolt:
Добрый день. Благодарим за обращение в службу поддержки Bolt. Я проверила информацию и вижу, что данная акция была активна до 30.09. К сожалению, данная промо кампания завершена. ЗА дополнительными вопросами обратитесь, пожалуйста, в свой банк.


Получается, Альфа вводит своих пользователей в заблуждение? У меня было 3 поездки в октябре с использованием карты VISA ни по одной из которых не сработала скидка о чем я узнал только сейчас. В приложении по-прежнему отображается что акция действует до конца октября.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:47

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:Як альтернатива, ви можете відкрити поточний рахунок в євро, та зробити валютообмін.

І шо я з поточним буду робить у супермаркеті, чи біля Европейського банкомату? :roll:

Тільки дивитися на баланс рахунку😀
У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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