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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:50
Alfa_Bank написав:
У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Яж раніше писав- Ультра uah та $.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:21
Water написав: Alfa_Bank написав:
У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Яж раніше писав- Ультра uah та $.
Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:24
Alfa_Bank написав:
Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
И так часто можно будет делать?
А то Алле не понравится и папки ничего сделать не смогут, окромя как посочувствовать бывшему клиенту.
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