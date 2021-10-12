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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9925992699279928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:50

  Alfa_Bank написав:У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?

Яж раніше писав- Ультра uah та $.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:21

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?

Яж раніше писав- Ультра uah та $.

Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:24

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
И так часто можно будет делать? :D
А то Алле не понравится и папки ничего сделать не смогут, окромя как посочувствовать бывшему клиенту.
MASolomko
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  #<1 ... 9925992699279928
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