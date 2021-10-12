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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:50
Alfa_Bank написав:
У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Яж раніше писав- Ультра uah та $.
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Water
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:21
Water написав: Alfa_Bank написав:
У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Яж раніше писав- Ультра uah та $.
Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:24
Alfa_Bank написав:
Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
И так часто можно будет делать?
А то Алле не понравится и папки ничего сделать не смогут, окромя как посочувствовать бывшему клиенту.
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MASolomko
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:55
А можно детский вопрос представителю банка?
По сравнению с прошлым месяцем стоимость страхового пакета от финансовых рисков по КК внезапно без объявления войны выросла на 20%.
Собственно, вопрос - чем это регулируется, какие изменения в каких офертах я пропустил и насколько вообще корректно со стороны банка в одностороннем порядке и без какого-либо оповещения менять эти тарифы?
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Andrew Crow
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:01
Alfa_Bank
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diagnostika
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:06
Alfa_Bank написав: Water написав: Alfa_Bank написав:
У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Яж раніше писав- Ультра uah та $.
Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
А мона привлечь жену, например, и для нее открыть в Вайте грн и евро.
Но чото тут не то у Алки
А мож выпустить дебетку-мультикарту -- какой нить Геккон (или как там по-французки или суахили), но сразу шобы было 3..5 счетов в разной валюте
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Amethyst
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:09
diagnostika написав:Alfa_Bank
13.10 наступило.
По-прежнему глухо
Наступило і ще не закінчилося )
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:11
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
И так часто можно будет делать?
А то Алле не понравится и папки ничего сделать не смогут, окромя как посочувствовать бывшему клиенту.
Тут якихось обмежень нема, можна закрити і відкрити карту в іншій валюті.
А співчуття тут не знадобиться)
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:13
Andrew Crow написав:
А можно детский вопрос представителю банка?
По сравнению с прошлым месяцем стоимость страхового пакета от финансовых рисков по КК внезапно без объявления войны выросла на 20%.
Собственно, вопрос - чем это регулируется, какие изменения в каких офертах я пропустил и насколько вообще корректно со стороны банка в одностороннем порядке и без какого-либо оповещения менять эти тарифы?
Страхування від фін. ризиків складає 0,1% від кредитного ліміту в місяць. Напишіть в приватні повідомлення, дуже цікаво чому так.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:15
Alfa_Bank, т. е. клиент так может делать неограниченное количество раз и не словит от банка бана за злоупотребление такой щедростью?
Чего-то слабо верится.
Ну, если папка сказал так, значит всё будет хорошо и не стоит ничего бояться.
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MASolomko
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