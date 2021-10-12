Alfa_Bank написав:Andrew Crow написав:А можно детский вопрос представителю банка?
По сравнению с прошлым месяцем стоимость страхового пакета от финансовых рисков по КК внезапно без объявления войны выросла на 20%.
Собственно, вопрос - чем это регулируется, какие изменения в каких офертах я пропустил и насколько вообще корректно со стороны банка в одностороннем порядке и без какого-либо оповещения менять эти тарифы?
Страхування від фін. ризиків складає 0,1% від кредитного ліміту в місяць. Напишіть в приватні повідомлення, дуже цікаво чому так.
Да, спасибо, понятно. В ПП озвучил второй вопрос.