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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9926992799289929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:50

  Alfa_Bank написав:
  Andrew Crow написав:А можно детский вопрос представителю банка?
По сравнению с прошлым месяцем стоимость страхового пакета от финансовых рисков по КК внезапно без объявления войны выросла на 20%.
Собственно, вопрос - чем это регулируется, какие изменения в каких офертах я пропустил и насколько вообще корректно со стороны банка в одностороннем порядке и без какого-либо оповещения менять эти тарифы?

Страхування від фін. ризиків складає 0,1% від кредитного ліміту в місяць. Напишіть в приватні повідомлення, дуже цікаво чому так.


Да, спасибо, понятно. В ПП озвучил второй вопрос.
Andrew Crow
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.05.19
Подякував: 11 раз.
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  #<1 ... 9926992799289929
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