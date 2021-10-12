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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9926992799289929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:50

  Alfa_Bank написав:
  Andrew Crow написав:А можно детский вопрос представителю банка?
По сравнению с прошлым месяцем стоимость страхового пакета от финансовых рисков по КК внезапно без объявления войны выросла на 20%.
Собственно, вопрос - чем это регулируется, какие изменения в каких офертах я пропустил и насколько вообще корректно со стороны банка в одностороннем порядке и без какого-либо оповещения менять эти тарифы?

Страхування від фін. ризиків складає 0,1% від кредитного ліміту в місяць. Напишіть в приватні повідомлення, дуже цікаво чому так.


Да, спасибо, понятно. В ПП озвучил второй вопрос.
Andrew Crow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:07

  DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. В приложении Sense указано что скидка в рамках акции с Bolt при оплате за аренду электросамокатов картой VISA действует до конца октября. При этом на официальном сайте VISA и в поддержке Bolt говорят, что акция действовала до конца сентября. По факту никакая скидка не применяется при оплате картой VISA.

Ссылка на сайт VISA:
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... oters.html

Ответ официального представителя Bolt:
Добрый день. Благодарим за обращение в службу поддержки Bolt. Я проверила информацию и вижу, что данная акция была активна до 30.09. К сожалению, данная промо кампания завершена. ЗА дополнительными вопросами обратитесь, пожалуйста, в свой банк.


Получается, Альфа вводит своих пользователей в заблуждение? У меня было 3 поездки в октябре с использованием карты VISA ни по одной из которых не сработала скидка о чем я узнал только сейчас. В приложении по-прежнему отображается что акция действует до конца октября.

Та же история была с промо-акцией Visa+Prom. Причем в тот момент, когда я получил ответ о том, что никакое вознаграждение мне не положено, потому что срок акции уже закончился, с официального сайта можно было загрузить документ с условиями, по которым текущая дата очень даже в сроки укладывалась (а тем более дата платежа).
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:25

Re: Альфа-Банк

Орехи доначислили по акции сенс.бонус.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:32

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:
  Alfa_Bank написав:У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?

Яж раніше писав- Ультра uah та $.

Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.

Так это не мне нужно змінювати тариф, а банку. Меня даже устроит платный выпуск карты Эвро. Fast card вы также закрыли. Бегать сейчас перевыпускать пакет, для чего мне это нужно? Банк в данном случае сыграл в одни ворота- делает так, как выгодно банку, а не клиенту.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:52

Re: Альфа-Банк

Тоже доначислили Орехи. Теперь как их потратить?
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:42

  pavyak написав:Тоже доначислили Орехи. Теперь как их потратить?

c удовольствием ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:03

Добрый день, колеги.
По кредитной карте готивка,пополнение прошло сегодня, а списание проведут завтра. Значит спишут как со своих 4% :(
Если есть варианты потратить свои без комиссии, в ЛС.
Раньше был вариант отправить их на кредитную карту в другом банке, была комиссия, но на эту сумму давали рассрочку. Не нашел, только кредит. :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:05

  pavyak написав:Тоже доначислили Орехи. Теперь как их потратить?

Зайдіть в додатку в розділ Кеш'ю і натисніть на стрілочку. Потім обираєте рахунок і покупки, за які повертаєте кошти
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:22

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:
  Alfa_Bank написав:Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.

Так это не мне нужно змінювати тариф, а банку. Меня даже устроит платный выпуск карты Эвро. Fast card вы также закрыли. Бегать сейчас перевыпускать пакет, для чего мне это нужно? Банк в данном случае сыграл в одни ворота- делает так, как выгодно банку, а не клиенту.

Зараз картки в старих тарифах не оформлюються, тому треба робити перевипуск на актуальні тарифи
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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