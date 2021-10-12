Andrew Crow написав:А можно детский вопрос представителю банка? По сравнению с прошлым месяцем стоимость страхового пакета от финансовых рисков по КК внезапно без объявления войны выросла на 20%. Собственно, вопрос - чем это регулируется, какие изменения в каких офертах я пропустил и насколько вообще корректно со стороны банка в одностороннем порядке и без какого-либо оповещения менять эти тарифы?
Страхування від фін. ризиків складає 0,1% від кредитного ліміту в місяць. Напишіть в приватні повідомлення, дуже цікаво чому так.
DjPavel написав:Alfa_Bank Добрый день. В приложении Sense указано что скидка в рамках акции с Bolt при оплате за аренду электросамокатов картой VISA действует до конца октября. При этом на официальном сайте VISA и в поддержке Bolt говорят, что акция действовала до конца сентября. По факту никакая скидка не применяется при оплате картой VISA.
Добрый день. Благодарим за обращение в службу поддержки Bolt. Я проверила информацию и вижу, что данная акция была активна до 30.09. К сожалению, данная промо кампания завершена. ЗА дополнительными вопросами обратитесь, пожалуйста, в свой банк.
Получается, Альфа вводит своих пользователей в заблуждение? У меня было 3 поездки в октябре с использованием карты VISA ни по одной из которых не сработала скидка о чем я узнал только сейчас. В приложении по-прежнему отображается что акция действует до конца октября.
Та же история была с промо-акцией Visa+Prom. Причем в тот момент, когда я получил ответ о том, что никакое вознаграждение мне не положено, потому что срок акции уже закончился, с официального сайта можно было загрузить документ с условиями, по которым текущая дата очень даже в сроки укладывалась (а тем более дата платежа).
Alfa_Bank написав:У вас є відкритий у нас один з пакетів «White», «Black», «Graphite», якщо так то скільки карт в пакеті?
Яж раніше писав- Ультра uah та $.
Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
Так это не мне нужно змінювати тариф, а банку. Меня даже устроит платный выпуск карты Эвро. Fast card вы также закрыли. Бегать сейчас перевыпускать пакет, для чего мне это нужно? Банк в данном случае сыграл в одни ворота- делает так, как выгодно банку, а не клиенту.
Добрый день, колеги. По кредитной карте готивка,пополнение прошло сегодня, а списание проведут завтра. Значит спишут как со своих 4% Если есть варианты потратить свои без комиссии, в ЛС. Раньше был вариант отправить их на кредитную карту в другом банке, была комиссия, но на эту сумму давали рассрочку. Не нашел, только кредит.
Alfa_Bank написав:Пропустив, тоді потрібно змінювати тариф на новий і відкриття 3 карти можливе у відділенні, так як вона буде платна. Або можна буде закрити доларову карту і тоді відкрити в додатку єврову.
Так это не мне нужно змінювати тариф, а банку. Меня даже устроит платный выпуск карты Эвро. Fast card вы также закрыли. Бегать сейчас перевыпускать пакет, для чего мне это нужно? Банк в данном случае сыграл в одни ворота- делает так, как выгодно банку, а не клиенту.
Зараз картки в старих тарифах не оформлюються, тому треба робити перевипуск на актуальні тарифи
moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?