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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:33
Чорний Ворон написав: mephala написав: moveton написав:
С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?
Сторонніми без комісії.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:53
Чорний Ворон написав: mephala написав: moveton написав:
С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?
игра слов
- толкать - переводить с карты, в данном случае через приложение Альфы, - комис
- тянуть - использовать сторонние сервисы для списания денег с карты - в случае Альфы с пакетки - бесплатно
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