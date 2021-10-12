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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9927992899299930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:33

Re: Альфа-Банк

Чорний Ворон написав:
  mephala написав:
  moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.


вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.

Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?
Сторонніми без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:53

  Чорний Ворон написав:
  mephala написав:
  moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.


вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.

Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?

игра слов
- толкать - переводить с карты, в данном случае через приложение Альфы, - комис
- тянуть - использовать сторонние сервисы для списания денег с карты - в случае Альфы с пакетки - бесплатно
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  #<1 ... 9927992899299930
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