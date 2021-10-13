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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:33
Чорний Ворон написав: mephala написав: moveton написав:
С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?
Сторонніми без комісії.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:53
Чорний Ворон написав: mephala написав: moveton написав:
С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?
игра слов
- толкать - переводить с карты, в данном случае через приложение Альфы, - комис
- тянуть - использовать сторонние сервисы для списания денег с карты - в случае Альфы с пакетки - бесплатно
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:53
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:26
Ми, звісно, найслабшого спартанця зі скелі кидати не будемо, але проблему вирішимо
Що у вас не працює по депозиту? Чи маєте на увазі, що не отримали договір на e-mail?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:10
Alfa_Bank написав:
Чи маєте на увазі, що не отримали договір на e-mail?
Саме так. Зникла можливість отримати договір по депо. Спочатку в сенсі зникла, а в мобайлі все ж таки працювало, а зараз і в мобайлі не працює (по новим договорам)
Терміну вирішення проблеми ніхто назвати не може
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:13
Десь тиждень світило можливий ліміт по Хамону 30 тис. Думав почекати до кінця місяця для зручної РД, але тепер знову стало "0" . Що там за тиждень скорінг угледів - х.з. Знав би, що таке буде - відкривав би відразу. Тож візьміть до уваги, хто тягне з відкриттям, як і я.
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1finanсier
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:20
1finanсier написав:
Десь тиждень світило можливий ліміт по Хамону 30 тис. Думав почекати до кінця місяця для зручної РД, але тепер знову стало "0" . Що там за тиждень скорінг угледів - х.з. Знав би, що таке буде - відкривав би відразу. Тож візьміть до уваги, хто тягне з відкриттям, як і я.
Може до вас повідомлення від спарти не дійшло ? Я постив тут скрін з вайберу, де мені писали, що після певного числа, ваш хамон може стати тиквою
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:26
Kalgan написав: 1finanсier написав:
Десь тиждень світило можливий ліміт по Хамону 30 тис. Думав почекати до кінця місяця для зручної РД, але тепер знову стало "0" . Що там за тиждень скорінг угледів - х.з. Знав би, що таке буде - відкривав би відразу. Тож візьміть до уваги, хто тягне з відкриттям, як і я.
Може до вас повідомлення від спарти не дійшло ? Я постив тут скрін з вайберу, де мені писали, що після певного числа, ваш хамон може стати тиквою
Ні, нічого не надходило. Це ж треба, які шантажисти ) Ну нічого, почекаємо, з'їмо кашу з того кабака, а насіння посадимо, може ще одна карєта виросте )
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