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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9927992899299930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:33

Re: Альфа-Банк

Чорний Ворон написав:
  mephala написав:
  moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.


вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.

Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?
Сторонніми без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:53

  Чорний Ворон написав:
  mephala написав:
  moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.


вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.

Стоп, раніше ж без комісії можна було з вайт сторонніми сервісами потягнути, коли це змінили?

игра слов
- толкать - переводить с карты, в данном случае через приложение Альфы, - комис
- тянуть - использовать сторонние сервисы для списания денег с карты - в случае Альфы с пакетки - бесплатно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:53

Re: Альфа-Банк

спартанцы сломали договора по депо окончательно :evil:
ну вот почему у алки такие криворукие айтишники работают :?: :?: :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:26

  Kalgan написав:спартанцы сломали договора по депо окончательно :evil:
ну вот почему у алки такие криворукие айтишники работают :?: :?: :?:


Ми, звісно, найслабшого спартанця зі скелі кидати не будемо, але проблему вирішимо :)
Що у вас не працює по депозиту? Чи маєте на увазі, що не отримали договір на e-mail?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Чи маєте на увазі, що не отримали договір на e-mail?

Саме так. Зникла можливість отримати договір по депо. Спочатку в сенсі зникла, а в мобайлі все ж таки працювало, а зараз і в мобайлі не працює (по новим договорам) :cry:
Терміну вирішення проблеми ніхто назвати не може :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:13

Re: Альфа-Банк

Десь тиждень світило можливий ліміт по Хамону 30 тис. Думав почекати до кінця місяця для зручної РД, але тепер знову стало "0" . Що там за тиждень скорінг угледів - х.з. Знав би, що таке буде - відкривав би відразу. Тож візьміть до уваги, хто тягне з відкриттям, як і я.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:20

  1finanсier написав:Десь тиждень світило можливий ліміт по Хамону 30 тис. Думав почекати до кінця місяця для зручної РД, але тепер знову стало "0" . Що там за тиждень скорінг угледів - х.з. Знав би, що таке буде - відкривав би відразу. Тож візьміть до уваги, хто тягне з відкриттям, як і я.

Може до вас повідомлення від спарти не дійшло ? Я постив тут скрін з вайберу, де мені писали, що після певного числа, ваш хамон може стати тиквою :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:26

  Kalgan написав:
  1finanсier написав:Десь тиждень світило можливий ліміт по Хамону 30 тис. Думав почекати до кінця місяця для зручної РД, але тепер знову стало "0" . Що там за тиждень скорінг угледів - х.з. Знав би, що таке буде - відкривав би відразу. Тож візьміть до уваги, хто тягне з відкриттям, як і я.

Може до вас повідомлення від спарти не дійшло ? Я постив тут скрін з вайберу, де мені писали, що після певного числа, ваш хамон може стати тиквою :mrgreen:

Ні, нічого не надходило. Це ж треба, які шантажисти ) Ну нічого, почекаємо, з'їмо кашу з того кабака, а насіння посадимо, може ще одна карєта виросте )
1finanсier
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