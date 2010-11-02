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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9928992999309931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:22

Re: Альфа-Банк

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:14

Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті!!! Бо це якась ганьба...
Та й зробіть нарешті на видному місці кнопку для входу в My Альфабанк, бо кожного разу переходиш на стару версію, оскільки немає бажання її шукати заховану в новому підменю.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43

Watcher
На новому сайті справа зверху потрібно натиснути на три рисочки, потім на кнопку "Ще".
Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 9928992999309931
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