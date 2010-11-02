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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:22
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:14
Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті!!! Бо це якась ганьба...
Та й зробіть нарешті на видному місці кнопку для входу в My Альфабанк, бо кожного разу переходиш на стару версію, оскільки немає бажання її шукати заховану в новому підменю.
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43
Watcher
На новому сайті справа зверху потрібно натиснути на три рисочки, потім на кнопку "Ще".
Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим
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