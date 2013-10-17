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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9928992999309931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:22

Re: Альфа-Банк

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:14

Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті!!! Бо це якась ганьба...
Та й зробіть нарешті на видному місці кнопку для входу в My Альфабанк, бо кожного разу переходиш на стару версію, оскільки немає бажання її шукати заховану в новому підменю.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43

Watcher
На новому сайті справа зверху потрібно натиснути на три рисочки, потім на кнопку "Ще".
Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Watcher
На новому сайті справа зверху потрібно натиснути на три рисочки, потім на кнопку "Ще".
Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим :)
Самому мабуть смішно, що вхід десь у ж.. зробили. Але робота є робота.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:43

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим :)
И ещё замечания по сайту.

Ни на старом, на на новом нет информации о том, как отделения будут работать (график работы) на праздники. На странице отделений/банкоматов, которая представлена на старом сайте, есть информация о графике работе, на новом этой информации нет.

Это я сейчас знаю, что информация вся эта есть в базе знаний. Но как это клиент узнает непонятно...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:47

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим :)
И ещё замечания по сайту.

Ни на старом, на на новом нет информации о том, как отделения будут работать (график работы) на праздники. На странице отделений/банкоматов, которая представлена на старом сайте, есть информация о графике работе, на новом этой информации нет.

Это я сейчас знаю, что информация вся эта есть в базе знаний. Но как это клиент узнает непонятно...

Також передам це побажання, щоб дана інформація відображалась на сайті
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:27

Re: Альфа-Банк

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Вот и все что может сказать актуальная версия Firefox о новом потрясающем обличии сайта Альфабанка. Браво!
Разработчики выкатили очередную версию скрипто-помойки. А вы, клиенты, уж долбитесь там с нею. Главное заказчику показать на какие новые супер технологии с плавными прокруточками он спустил свои деньги.
Только вот клиентам нужно совсем другое от сайта банка.
J0va
 
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