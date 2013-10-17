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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:22
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:14
Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті!!! Бо це якась ганьба...
Та й зробіть нарешті на видному місці кнопку для входу в My Альфабанк, бо кожного разу переходиш на стару версію, оскільки немає бажання її шукати заховану в новому підменю.
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43
Watcher
На новому сайті справа зверху потрібно натиснути на три рисочки, потім на кнопку "Ще".
Зафіксуємо вашу пропозицію, щоб пошук цієї кнопки був зручнішим
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
Re: Альфа-Банк
Самому мабуть смішно, що вхід десь у ж.. зробили. Але робота є робота.
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:43
Re: Альфа-Банк
И ещё замечания по сайту.
Ни на старом, на на новом нет информации о том, как отделения будут работать (график работы) на праздники. На странице отделений/банкоматов, которая представлена на старом сайте, есть информация о графике работе, на новом этой информации нет.
Это я сейчас знаю, что информация вся эта есть в базе знаний. Но как это клиент узнает непонятно...
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:47
Також передам це побажання, щоб дана інформація відображалась на сайті
Додано: Чет 14 жов, 2021 14:27
Re: Альфа-Банк
Вот и все что может сказать актуальная версия Firefox о новом потрясающем обличии сайта Альфабанка. Браво!
Разработчики выкатили очередную версию скрипто-помойки. А вы, клиенты, уж долбитесь там с нею. Главное заказчику показать на какие новые супер технологии с плавными прокруточками он спустил свои деньги.
Только вот клиентам нужно совсем другое от сайта банка.
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