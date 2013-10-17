У меня совсем другого профиля образование чтобы в банках работать
Но логика не видит проблем в вашем случае. Странно, что задали вы свой вопрос
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:11
Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:32
Я недавній клієнт але вже зіткнувся з тим, що щось не працює, що має, щось закінчується раніше терміну... В цьому велика логіка банку і логіка питання.
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