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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9929993099319932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:11

  Прораб написав:Випадково в Альфі не працюєте?

У меня совсем другого профиля образование чтобы в банках работать :)

Но логика не видит проблем в вашем случае. Странно, что задали вы свой вопрос ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 9807
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:32

  Vorlon написав:
  Прораб написав:Випадково в Альфі не працюєте?

У меня совсем другого профиля образование чтобы в банках работать :)

Но логика не видит проблем в вашем случае. Странно, что задали вы свой вопрос ;)

Я недавній клієнт але вже зіткнувся з тим, що щось не працює, що має, щось закінчується раніше терміну... В цьому велика логіка банку і логіка питання. :wink:
Прораб
 
Повідомлень: 251
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Подякував: 248 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:37

Работа отделений

К слову, отделения в Киеве сегодня работают или потом будет рабочая суббота?
Никаких объявлений, информации на сайте и рассылок...
Раньше даже рассылка была!
Watcher
 
Повідомлень: 2184
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  #<1 ... 9929993099319932
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