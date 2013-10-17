Watcher В Києві сьогодні працюють відділення в Епіцентрах: "Центр-Берковецьке" (вул. Берковецька, 6В, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00) "Центр-Братиславське" (вул. Братиславська, 11, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00) "Центр-Кільцеве" (вул. Кільцева дорога, 1Б, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00) В суботу(16.10.21) Працює відділення "Київське №4" вул. Хрещатик, 14 за стандартним графіком у режимі післяопераційного часу(каса не працює) Більш детально ви можете ознайомитись із графіком за посиланням https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7782940562
Alfa_Bank написав:Watcher В Києві сьогодні працюють відділення в Епіцентрах: "Центр-Берковецьке" (вул. Берковецька, 6В, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00) "Центр-Братиславське" (вул. Братиславська, 11, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00) "Центр-Кільцеве" (вул. Кільцева дорога, 1Б, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00) В суботу(16.10.21) Працює відділення "Київське №4" вул. Хрещатик, 14 за стандартним графіком у режимі післяопераційного часу(каса не працює) Більш детально ви можете ознайомитись із графіком за посиланням https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7782940562