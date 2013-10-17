У меня совсем другого профиля образование чтобы в банках работать
Но логика не видит проблем в вашем случае. Странно, что задали вы свой вопрос
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:11
Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:32
Я недавній клієнт але вже зіткнувся з тим, що щось не працює, що має, щось закінчується раніше терміну... В цьому велика логіка банку і логіка питання.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:37
Работа отделений
К слову, отделения в Киеве сегодня работают или потом будет рабочая суббота?
Никаких объявлений, информации на сайте и рассылок...
Раньше даже рассылка была!
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:05
Watcher
В Києві сьогодні працюють відділення в Епіцентрах:
"Центр-Берковецьке" (вул. Берковецька, 6В, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
"Центр-Братиславське" (вул. Братиславська, 11, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
"Центр-Кільцеве" (вул. Кільцева дорога, 1Б, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
В суботу(16.10.21) Працює відділення "Київське №4" вул. Хрещатик, 14 за стандартним графіком у режимі післяопераційного часу(каса не працює)
Більш детально ви можете ознайомитись із графіком за посиланням
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:41
кредит - это святое
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:15
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:25
Re: Альфа-Банк
Та да, только далеко не все продают в кредит и возможна оплата картой, да и там где кредит - переплата за сам товар сразу 30-50%, не говоря уже о самом кредите. Если бы еще банкоматы заряжали нормальными купюрами, а то выдают по 100-200грн и если надо снять 50-100тыс, то начинается квест.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:27
Watcher
У вихідні в Епіцентрах відділення працюють в режмі післяопераційного часу, але там доступні такі операції:
1.Приймання готівки для:
- здійснення платежів і зарахування їх на рахунки юридичних та фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;
- поповнення поточних рахунків клієнтів банку - юридичних та фізичних осіб-підприємців;
- поповнення рахунків фізичних осіб;
- погашення заборгованості за кредитами фізичних осіб.
2.Видача готівки за допомогою РОS-терміналу з карткових рахунків фізичних осіб-власників платіжних карток:
- емітованих АТ «Альфа-Банк» й іноземним банком — в національній та іноземній валюті;
- емітованих іншими українськими банками — видача тільки в національній валюті;
3.Видача готівки в національній та іноземній валюті з поточних рахунків клієнтів банку - юридичних та фізичних осіб-підприємців;
4.Прийом і видача готівки фізичним особам для здійснення і виплати переказів в національній та іноземній валют;
5.Валютнообмінні операції;
6.Відправка та отримання переказів Western Union.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:31
BankID
а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?
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