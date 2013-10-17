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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9929993099319932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:11

  Прораб написав:Випадково в Альфі не працюєте?

У меня совсем другого профиля образование чтобы в банках работать :)

Но логика не видит проблем в вашем случае. Странно, что задали вы свой вопрос ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:32

  Vorlon написав:
  Прораб написав:Випадково в Альфі не працюєте?

У меня совсем другого профиля образование чтобы в банках работать :)

Но логика не видит проблем в вашем случае. Странно, что задали вы свой вопрос ;)

Я недавній клієнт але вже зіткнувся з тим, що щось не працює, що має, щось закінчується раніше терміну... В цьому велика логіка банку і логіка питання. :wink:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:37

Работа отделений

К слову, отделения в Киеве сегодня работают или потом будет рабочая суббота?
Никаких объявлений, информации на сайте и рассылок...
Раньше даже рассылка была!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:05

Watcher
В Києві сьогодні працюють відділення в Епіцентрах:
"Центр-Берковецьке" (вул. Берковецька, 6В, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
"Центр-Братиславське" (вул. Братиславська, 11, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
"Центр-Кільцеве" (вул. Кільцева дорога, 1Б, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
В суботу(16.10.21) Працює відділення "Київське №4" вул. Хрещатик, 14 за стандартним графіком у режимі післяопераційного часу(каса не працює)
Більш детально ви можете ознайомитись із графіком за посиланням https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7782940562
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:41

  Alfa_Bank написав:Watcher
В Києві сьогодні працюють відділення в Епіцентрах:
"Центр-Берковецьке" (вул. Берковецька, 6В, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
"Центр-Братиславське" (вул. Братиславська, 11, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
"Центр-Кільцеве" (вул. Кільцева дорога, 1Б, "Епіцентр") (пн.-нд. 08:00-20:00)
В суботу(16.10.21) Працює відділення "Київське №4" вул. Хрещатик, 14 за стандартним графіком у режимі післяопераційного часу(каса не працює)
Більш детально ви можете ознайомитись із графіком за посиланням https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7782940562


кредит - это святое
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:15

  Alfa_Bank написав:Watcher
В суботу(16.10.21) Працює відділення "Київське №4" вул. Хрещатик, 14 за стандартним графіком у режимі післяопераційного часу(каса не працює)

Печально, что касса не работает. Без кассы смысла ехать в отделение практически ноль.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:25

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:кредит - это святое
Та да, только далеко не все продают в кредит и возможна оплата картой, да и там где кредит - переплата за сам товар сразу 30-50%, не говоря уже о самом кредите. Если бы еще банкоматы заряжали нормальными купюрами, а то выдают по 100-200грн и если надо снять 50-100тыс, то начинается квест.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:27

Watcher
У вихідні в Епіцентрах відділення працюють в режмі післяопераційного часу, але там доступні такі операції:
1.Приймання готівки для:
- здійснення платежів і зарахування їх на рахунки юридичних та фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;
- поповнення поточних рахунків клієнтів банку - юридичних та фізичних осіб-підприємців;
- поповнення рахунків фізичних осіб;
- погашення заборгованості за кредитами фізичних осіб.
2.Видача готівки за допомогою РОS-терміналу з карткових рахунків фізичних осіб-власників платіжних карток:
- емітованих АТ «Альфа-Банк» й іноземним банком — в національній та іноземній валюті;
- емітованих іншими українськими банками — видача тільки в національній валюті;
3.Видача готівки в національній та іноземній валюті з поточних рахунків клієнтів банку - юридичних та фізичних осіб-підприємців;
4.Прийом і видача готівки фізичним особам для здійснення і виплати переказів в національній та іноземній валют;
5.Валютнообмінні операції;
6.Відправка та отримання переказів Western Union.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:31

BankID

а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:10

  wild.tomcat написав:а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?

Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp
Alfa_Bank
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