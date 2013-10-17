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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9930993199329933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:09

Re: Альфа-Банк

Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:15

  Amid написав:Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?

немає
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22

  Amid написав:Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?

Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:27

  Alfa_Bank написав:
  wild.tomcat написав:а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?

Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp


ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому заважало? чому все, що потрібно клієнту, ви намагаєтеся запхнути в це фуфло суперсенс? і потім впарити це фуфло клієнту, перегнувши його через коліно??? так працює клієнтоорієнтована структура? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:46

  wild.tomcat написав:
  Alfa_Bank написав:
  wild.tomcat написав:а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?

Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp


ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому потрібне це фуфло суперсенс? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.


Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:53

Re: Альфа-Банк

При відкритті хамону страхівок ніяких немає? Не треба робити зайвих рухів?
Прораб
 
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