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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:09
Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
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Amid
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:15
Amid написав:
Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
немає
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melkh
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22
Amid написав:
Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:27
Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав:
а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?
Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp
ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому заважало? чому все, що потрібно клієнту, ви намагаєтеся запхнути в це фуфло суперсенс? і потім впарити це фуфло клієнту, перегнувши його через коліно??? так працює клієнтоорієнтована структура? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:46
wild.tomcat написав: Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав:
а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?
Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp
ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому потрібне це фуфло суперсенс? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.
Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:53
При відкритті хамону страхівок ніяких немає? Не треба робити зайвих рухів?
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Прораб
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Чет 14 жов, 2021 20:43
sens
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