Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:23

Vorlon написав: wild.tomcat

Хватит выпендриваться! Какой пин-код, если отпечаток и всё? Или вашему смартфону кто его знает сколько лет? Тогда понятно, что вы не в состоянии освоить ещё одно приложение



P.S. Детский сад



P.P.S. Microsoft тоже уходит от паролей, кстати. Вдруг вы не знали... Хватит выпендриваться! Какой пин-код, если отпечаток и всё? Или вашему смартфону кто его знает сколько лет? Тогда понятно, что вы не в состоянии освоить ещё одно приложениеP.S. Детский садP.P.S. Microsoft тоже уходит от паролей, кстати. Вдруг вы не знали...

друже, свої коментарі залиште при собі. смарти різні є, це якщо ви раптом не знали, і мене мій цілком поки влаштовує. міняти заради банку - така собі затія. в такому разі краще банк - змінити, який про своїх клієнтів думає краще. за 10 років банк такого собі не дозволяв, і тут на тобі. ну що ж, зараз на зміну зп проекту стали дивитися значно лояльніше. насильно милим не будеш. і переламавши через коліно тежпс. не з пту часом?ппс. не знаю, хто там від чого відходить, в 10 поки що все чудно працює, і еос в неї ще не скоро. і крім майкрософт ще є осі, це якщо ви теж раптом не знали.пппс. і чесно кажучи взагалі не зрозумів, що вам особисто не сподобалося? щось не так - пролистайте далі і все. чи тут тільки можна обмінюватися думками, кому нарахували горіхи, а кому ні, ну і таким подібним, а про все інше зась?