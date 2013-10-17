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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:09
Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
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Amid
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:15
Amid написав:
Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
немає
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melkh
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:22
Amid написав:
Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:27
Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав:
а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?
Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp
ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому заважало? чому все, що потрібно клієнту, ви намагаєтеся запхнути в це фуфло суперсенс? і потім впарити це фуфло клієнту, перегнувши його через коліно??? так працює клієнтоорієнтована структура? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:46
wild.tomcat написав: Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав:
а якого е..., ну його самого, ви тепер bankid парите тільки тільки через лайносенс? чому похє..ли вхід через логін/пароль? ще один з способів напарити свій додаток?
Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp
ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому потрібне це фуфло суперсенс? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.
Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:53
При відкритті хамону страхівок ніяких немає? Не треба робити зайвих рухів?
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Прораб
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:00
Прораб написав:
При відкритті хамону страхівок ніяких немає? Не треба робити зайвих рухів?
Без страховок, як і цифрова RED
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:01
Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав: Alfa_Bank написав:
Так як Sense наш основний додаток, то для авторизації через технологію BankID потрібно використовувати актуальну версію саме цифрового банку Sense SuperApp
ну так працювало через логін/пароль, навіщо ламати, те що працює??? кому потрібне це фуфло суперсенс? банк зовсім неадекватний стає в боротьбі зі своїми клієнтами.
Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.
забавно
логін/пароль, значить, забувається, і пінкод до фуфлосенса не забувається. це не спростили, це називається нагнути клієнта до використання того, чого йому і близько не потрібно. спочатку договори за депозитами перестали відправляти при оформленні депозиту (ми вам відправили, те що не прийшло, ваша проблема) і випиляли з веббанкінгу, що скачати не можна, тільки фуфлосенс, тепер банкІД, і все виключно заради зручності клієнта.
що наступне??? ви напевно зовсім за ідіотів своїх клієнтів маєте, раз пишете подібне. банку 0 з 10 балів за це.
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:05
wild.tomcat
Хватит выпендриваться! Какой пин-код, если отпечаток и всё? Или вашему смартфону кто его знает сколько лет? Тогда понятно, что вы не в состоянии освоить ещё одно приложение
P.S. Детский сад
P.P.S. Microsoft тоже уходит от паролей, кстати. Вдруг вы не знали...
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Vorlon
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:23
Vorlon написав:wild.tomcat
Хватит выпендриваться! Какой пин-код, если отпечаток и всё? Или вашему смартфону кто его знает сколько лет? Тогда понятно, что вы не в состоянии освоить ещё одно приложение
P.S. Детский сад
P.P.S. Microsoft тоже уходит от паролей, кстати. Вдруг вы не знали...
друже, свої коментарі залиште при собі. смарти різні є, це якщо ви раптом не знали, і мене мій цілком поки влаштовує. міняти заради банку - така собі затія. в такому разі краще банк - змінити, який про своїх клієнтів думає краще. за 10 років банк такого собі не дозволяв, і тут на тобі. ну що ж, зараз на зміну зп проекту стали дивитися значно лояльніше. насильно милим не будеш. і переламавши через коліно теж
пс. не з пту часом?
ппс. не знаю, хто там від чого відходить, в 10 поки що все чудно працює, і еос в неї ще не скоро. і крім майкрософт ще є осі, це якщо ви теж раптом не знали.
пппс. і чесно кажучи взагалі не зрозумів, що вам особисто не сподобалося? щось не так - пролистайте далі і все. чи тут тільки можна обмінюватися думками, кому нарахували горіхи, а кому ні, ну і таким подібним, а про все інше зась?
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wild.tomcat
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Чет 14 жов, 2021 20:43
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