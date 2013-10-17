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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:35
wild.tomcat написав:
спочатку договори за депозитами перестали відправляти при оформленні депозиту (ми вам відправили, те що не прийшло, ваша проблема) і випиляли з веббанкінгу, що скачати не можна, тільки фуфлосенс
договори по депо у них взагазі зараз зломалися, при оформленні через будь-який канал, хоч сенс, хоч мобайл, хоч МАБ
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:40
Alfa_Bank написав:
Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.
Ну бред же.
Для людей с нетрадиционной интеллектуальной ориентацией, которые могут забыть логин/пароль, - упрощайте что хотите и как хотите.
Зачем нормальным то людям жизнь портить ?
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:12
Якщо включити SMS-інформування, PUSH-інформування по Хамону, то на пакетній якщо було відключено так і буде?
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:17
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.
Ну бред же.
Для людей с нетрадиционной интеллектуальной ориентацией, которые могут забыть логин/пароль, - упрощайте что хотите и как хотите.
Зачем нормальным то людям жизнь портить ?
Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить
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Чет 14 жов, 2021 20:43
sens
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