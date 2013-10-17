RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9931993299339934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:35

Re: Альфа-Банк

  wild.tomcat написав:спочатку договори за депозитами перестали відправляти при оформленні депозиту (ми вам відправили, те що не прийшло, ваша проблема) і випиляли з веббанкінгу, що скачати не можна, тільки фуфлосенс

договори по депо у них взагазі зараз зломалися, при оформленні через будь-який канал, хоч сенс, хоч мобайл, хоч МАБ :|
Kalgan
 
Повідомлень: 801
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:40

  Alfa_Bank написав:Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.

Ну бред же.
Для людей с нетрадиционной интеллектуальной ориентацией, которые могут забыть логин/пароль, - упрощайте что хотите и как хотите.
Зачем нормальным то людям жизнь портить ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 27.12.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:12

Re: Альфа-Банк

Якщо включити SMS-інформування, PUSH-інформування по Хамону, то на пакетній якщо було відключено так і буде?
Прораб
 
Повідомлень: 254
З нами з: 02.03.19
Подякував: 252 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:17

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.

Ну бред же.
Для людей с нетрадиционной интеллектуальной ориентацией, которые могут забыть логин/пароль, - упрощайте что хотите и как хотите.
Зачем нормальным то людям жизнь портить ?

Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15413
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8512 раз.
Подякували: 4115 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 9931993299339934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, Alfa_Bank, kostya77, ramaz і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6937 1648726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 13:50
antey718
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4982, 4983, 4984
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49835 6834403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 09:59
Квесторе_поверніться
ОКСІ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
47 5845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 20:43
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.