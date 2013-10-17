Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:39

Watcher написав: Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті

А зачем на него заходить? Что там полезного/интересного? Зашел со смартфона на мобильную версию сайта. Проц не грузит.Правда и не скажешь, что это сайт банка. Какое-то видео с постельными сценами, философия, портреты, усмішки. Заканчивается, естественно, рекламой сенса и ссылкой на него, что видимо и должно вызывать эти усмішки.Из чего можно понять, что это сайт банка? Из ссылки в конце на какую-то, очевидно, никому не нужную аппликуху, которую никак не могут впарить клиентам, поэтому весь контент сайта и состоит только из ссылки на эту аппликуху?Если и это не поможет, в видео части сайта, видимо, будут размещать порнуху (или комедии), чтобы хоть как-то завлечь клиентов. В общем, сайт нельзя назвать нормальным (традиционнным, общепринятым, привычным для клиентов) сайтом банка.Он почти на 0% соответствует требованиям Постановления №114 НБУ к содержанию банковских сайтов. Им банк показал, что ложит не только на клиентов, но и на НБУ.Мы уже знаем, что для клиентов у банка всегда наготове такие виды услуг, как обман, втюхивание (навязывание), мошенничество. А НБУ, интересно, как отнесется к тому, что банк и на него ложит? Не заметит (в т.ч. в части депозитов и сайта) или оценит по достоинству?Может клиентам стоит помочь НБУ и написать ему все, что они думают о банке? А не здесь призывать его к благоразумию при том, что в банке, очевидно, происходит какое-то массовое умопомрачение.Понятно, что все это имеет причины и напрямую связано с разработкой (и разработчиками) той голимой аппликухи, к которой у участников данного форума столько (не)ласковых слов и отзывов.Но должны же быть в банке и адекватные топы (я точно знаю, что они есть), в т.ч. в части ИТ. Должен быть ИТ аудит. Кто-то должен расскажать им, что мобильные приложения это не верх всего и уже не последний (не самый современный) тренд.С мобильными приложениями (в т.ч. для банков) связано много рисков. В ряде случаев они проигрывают мобильным версиям сайтов. Некоторые серьезные американские и международные компании уже говорят мобильным приложениям гудбай и переходят от них к мобильным версиям сайтов.Некоторые компании сразу переходят к мобильным версиям сайтов (без захода в мобильные приложения), как, например, этот форум. Насколько я знаю, мобильного приложения у него нет, а мобильная версия сайта есть (и это правильно, т.к. это самый современный и правильный тренд).Естественно, нельзя забывать и о полной (компьютерной) версии сайта. Отказываться от него (или гробить его для продвижения мобильного приложения) могут только очень недальновидные и некомпетентные люди.Банк, естественно, может делать, что он захочет (в т.ч. сходить с ума). Но и клиенты имеют право оценивать его действия и регировать на них соответственно (в т.ч. голосуя ногами). Я, например, отказался от его карт, готов отказаться и от онлайн-сервисов, не могу отказаться только от депозитов.Так что будем смотреть дальше куда банк себя заведет (или его заведут). Главное, чтобы при этом его риски не перекладывались на клиентов.