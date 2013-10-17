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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9932993399349935>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:35

Re: Альфа-Банк

  wild.tomcat написав:спочатку договори за депозитами перестали відправляти при оформленні депозиту (ми вам відправили, те що не прийшло, ваша проблема) і випиляли з веббанкінгу, що скачати не можна, тільки фуфлосенс

договори по депо у них взагазі зараз зломалися, при оформленні через будь-який канал, хоч сенс, хоч мобайл, хоч МАБ :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:40

  Alfa_Bank написав:Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.

Ну бред же.
Для людей с нетрадиционной интеллектуальной ориентацией, которые могут забыть логин/пароль, - упрощайте что хотите и как хотите.
Зачем нормальным то людям жизнь портить ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:12

Re: Альфа-Банк

Якщо включити SMS-інформування, PUSH-інформування по Хамону, то на пакетній якщо було відключено так і буде?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:17

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.

Ну бред же.
Для людей с нетрадиционной интеллектуальной ориентацией, которые могут забыть логин/пароль, - упрощайте что хотите и как хотите.
Зачем нормальным то людям жизнь портить ?

Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:15

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Логін і пароль часто забуваються, про що нам і говорить статистика звернень в підтримку, тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.

"Это для твоей же пользы" - сказали коту...
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:02

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:При відкритті хамону страхівок ніяких немає? Не треба робити зайвих рухів?

Без страховок, як і цифрова RED ;)

А що треба зробити щоб у Sensi з'явилась пропозиція на цифровий рєд?
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:13

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:А що треба зробити щоб у Sensi з'явилась пропозиція на цифровий рєд?

Закрыть хам.он. Тогда должен появиться ред и хам.он в сенсе. Открыть хам.он , в течении недели у многих доступен еще ред к открытию. Путь, конечно , непростой и , возможно, ошибочный.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:25

  Вкладчик1234 написав:Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить :)

Это - отдельный позор Аллы.
Но бороться с этим позором надо не запрещением входа по логину-паролю, а созданием нормальной процедуры установки/смены логина.
Ну, и никто не мешает его куда-то записать и при необходимости - копипастить
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:39

  Watcher написав:Прохання до розробників нового сайту Альфабанку дописати код так, щоб поточна версія не завантажувала процесор на 100% при відкритті

А зачем на него заходить? Что там полезного/интересного? Зашел со смартфона на мобильную версию сайта. Проц не грузит.

Правда и не скажешь, что это сайт банка. Какое-то видео с постельными сценами, философия, портреты, усмішки. Заканчивается, естественно, рекламой сенса и ссылкой на него, что видимо и должно вызывать эти усмішки.

Из чего можно понять, что это сайт банка? Из ссылки в конце на какую-то, очевидно, никому не нужную аппликуху, которую никак не могут впарить клиентам, поэтому весь контент сайта и состоит только из ссылки на эту аппликуху?

Если и это не поможет, в видео части сайта, видимо, будут размещать порнуху (или комедии), чтобы хоть как-то завлечь клиентов. В общем, сайт нельзя назвать нормальным (традиционнным, общепринятым, привычным для клиентов) сайтом банка.

Он почти на 0% соответствует требованиям Постановления №114 НБУ к содержанию банковских сайтов. Им банк показал, что ложит не только на клиентов, но и на НБУ.

Мы уже знаем, что для клиентов у банка всегда наготове такие виды услуг, как обман, втюхивание (навязывание), мошенничество. А НБУ, интересно, как отнесется к тому, что банк и на него ложит? Не заметит (в т.ч. в части депозитов и сайта) или оценит по достоинству?

Может клиентам стоит помочь НБУ и написать ему все, что они думают о банке? А не здесь призывать его к благоразумию при том, что в банке, очевидно, происходит какое-то массовое умопомрачение.

Понятно, что все это имеет причины и напрямую связано с разработкой (и разработчиками) той голимой аппликухи, к которой у участников данного форума столько (не)ласковых слов и отзывов.

Но должны же быть в банке и адекватные топы (я точно знаю, что они есть), в т.ч. в части ИТ. Должен быть ИТ аудит. Кто-то должен рассказать им, что мобильные приложения - это не верх всего и уже не последний (не самый современный) тренд.

С мобильными приложениями (в т.ч. для банков) связано много рисков. В ряде случаев они проигрывают мобильным версиям сайтов. Некоторые серьезные американские и международные компании уже говорят мобильным приложениям гудбай и переходят от них к мобильным версиям сайтов.

Некоторые компании сразу переходят к мобильным версиям сайтов (без захода в мобильные приложения), как, например, этот форум. Насколько я знаю, мобильного приложения у него нет, а мобильная версия сайта есть (и это правильно, т.к. это самый современный и правильный тренд).

Естественно, нельзя забывать и о полной (компьютерной) версии сайта. Отказываться от него (или гробить его для продвижения мобильного приложения) могут только очень недальновидные и некомпетентные люди.

Банк, естественно, может делать, что он захочет (в т.ч. сходить с ума). Но и клиенты имеют право оценивать его действия и регировать на них соответственно (в т.ч. голосуя ногами). Я, например, отказался от его карт, готов отказаться и от онлайн-сервисов, не могу отказаться только от депозитов.

Так что будем смотреть дальше куда банк себя заведет (или его заведут). Главное, чтобы при этом его риски не перекладывались на клиентов.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 15 жов, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:10

  Alfa_Bank написав:Логін і пароль часто забуваються

Бред. Банк не боится растерять (или потерять доверие) клиентов, поручая (разрешая) осушествлять и продвигать "революционные" изменения некомпетентным людям? Можете дождаться, что клиенты будут писать жалобы (в т.ч. на это) напрямую в набсовет или акционерам банка.

про що нам і говорить статистика звернень в підтримку

Кого, мошенников? Вы знаете, что они пишут жалобы и предложения в банки, толкая их делать все больше глупостей?

тому спростили процедуру. Тепер не треба нічого вводити і пам'ятати, достатньо підтвердити в Sense.

Вы сами в это верите? И считаете, что это можно понять (не приняв предварительно что-то)? Не нужно ничего вводить и помнить, нужно только подтвердить. Безопасность не нужна, защищаться и думать ни о чем не нужно, главное (и смысл жизни) в сенс. Да, тяжелый случай, я понимаю опасения клиентов ;(
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 15 жов, 2021 21:44, всього редагувалось 2 разів.
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