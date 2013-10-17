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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9932993399349935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:21

  Вкладчик1234 написав:Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить

А зачем он генерируется? И если его нельзя запомнить, то почему его нельзя сменить? Раньше клиенты придумывали логины сами и мошенничества не было (или оно было очень маленьким). Затем по просьбам мошенников банки заменили логины на номера телефонов, этим грохнули 2FA и мошенничество стало зашкаливать. Теперь вот зачем-то генерят логины. Но какой в этом смысл? Т.е. где смысл в этом sense и насколько он здравый?

З.Ы. Кстати, а они умеют их безопасно генерить? Судя по тому, какое сейчас отношение к безопасности, не уверен.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 15 жов, 2021 21:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:34

  mustbe написав:бороться с этим позором надо не запрещением входа по логину-паролю, а созданием нормальной процедуры установки/смены логина

Таки да. Разве нормальным людям это непонятно? Т.е. надо еще что-то с мозгами делать, лечить их, чтобы завихрений и бредовых идей не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:07

  Vorlon написав:Microsoft тоже уходит от паролей, кстати. Вдруг вы не знали...

Бред. И про отпечаток тоже. Типа слышал звон, но не знает, где он, т.к. не разработчик (и, очевидно, не ИТ-шник).
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 15 жов, 2021 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:15

  wild.tomcat написав: свої коментарі залиште при собі. смарти різні є, це якщо ви раптом не знали, і мене мій цілком поки влаштовує. міняти заради банку - така собі затія. в такому разі краще банк - змінити, який про своїх клієнтів думає краще. за 10 років банк такого собі не дозволяв, і тут на тобі. ну що ж, зараз на зміну зп проекту стали дивитися значно лояльніше.

пс. не з пту часом? :lol:


Детвора, причем как-то связан с этой аппликухой. Отпечаток, блин, ему верх всего.
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