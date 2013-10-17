Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:21

Вкладчик1234 написав: Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить Логин, который генерирует sense - невозможно запомнить

А зачем он генерируется? И если его нельзя запомнить, то почему его нельзя сменить? Раньше клиенты придумывали логины сами и мошенничества не было (или оно было очень маленьким). Затем по просьбам мошенников банки заменили логины на номера телефонов, этим грохнули 2FA и мошенничество стало зашкаливать. Теперь вот зачем-то генерят логины. Но какой в этом смысл? Т.е. где смысл в этом sense и насколько он здравый?З.Ы. Кстати, а они умеют их безопасно генерить? Судя по тому, какое сейчас отношение к безопасности, не уверен.