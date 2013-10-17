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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9933993499359936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:11

  Aps написав:Хотим мы этого или не хотим, но всё идёт к сплошной биометрической идентификации. Прогресс не остановить. )

Да, идёт. К сожалению.
Но прежде чем отказываться от логинов - нужно внедрить биометрию в мабе.
А не наоборот.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:34

Рассрочка 3-6 месяцев еще сколько будет действовать?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:38

  novichok написав:Рассрочка 3-6 месяцев еще сколько будет действовать?

Поки комунікації про завершення не було. Тому користуймося:)
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9933993499359936
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