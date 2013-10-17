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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:11
Aps написав:
Хотим мы этого или не хотим, но всё идёт к сплошной биометрической идентификации. Прогресс не остановить. )
Да, идёт. К сожалению.
Но прежде чем отказываться от логинов - нужно внедрить биометрию в мабе.
А не наоборот.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:34
Рассрочка 3-6 месяцев еще сколько будет действовать?
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novichok
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:38
novichok написав:
Рассрочка 3-6 месяцев еще сколько будет действовать?
Поки комунікації про завершення не було. Тому користуймося:)
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Додано: Суб 16 жов, 2021 11:47
Выписка по Хамелеону - это где? Просветите неофита, плиз.
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alibob
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