Да, идёт. К сожалению.
Но прежде чем отказываться от логинов - нужно внедрить биометрию в мабе.
А не наоборот.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:11
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:38
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:47
Хамелеон
Выписка по Хамелеону - это где? Просветите неофита, плиз.
Додано: Суб 16 жов, 2021 12:32
Re: Альфа-Банк
Т. е. вместо того, чтобі сделать два параллельно работающих способа Спарта решила и здесь намекнуть о скором отходе МАБ и Alfa-Mobile из жизни. Всё для удобства клиентов. А, ти -- можеш!
Я отсканил QR-код стандартной камерой, предложило перейти по ссылке, открывается браузер, а затем ваше приложение. Почему ваше приложение сразу не подхватывает эту ссылку не ясно. К примеру monobank сразу подхватывает такие ссылки.
И вы тестировали вход Bank ID через ваш банк, если клиент обслуживается за загранпаспортом? Там Алла явную ахинею передаёт: в поле "Адрес" указывает "UA" (хотя область и город указаны правильно), поле "Відомості про документ" написали "ID-картка" (а должен быть загран), поле "Серія" ничего не указано. И поддержка в авторизованном чате пыталась спихнуть, что мы святые и это всё "Дія"
Почему-то другие банки здесь налажали.
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:29
Re: Альфа-Банк
WTF. Що з сенсом ? Вже биту годину видає "Щось не так".
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:41
alibob В додатку Sense SuperApp потрібно натиснути на рахунок хамелеону, потім на кнопку історія. Також у My Alfa Bank ви можете біля рахунку натиснути на кнопку "Виписка" і сформувати на потрібний вам період.
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:49
lov2108
Зараз додаток працює в штатному режимі. Напишіть нам в особисті ваші ПіБ та номер телефону, перевіримо інформацію.
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