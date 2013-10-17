Alfa_Bank написав:alibob В додатку Sense SuperApp потрібно натиснути на рахунок хамелеону, потім на кнопку історія. Також у My Alfa Bank ви можете біля рахунку натиснути на кнопку "Виписка" і сформувати на потрібний вам період.
Історія - то історія. Питав саме про виписку, де можна впевнитися в проведенні поповнення по рахунку для запобігання оверу при наступних видаткових операціях. Чи може крім виписки є і інший спосіб? І, взагалі, в сенсі є виписка, в якій видно проводки чи немає?
Якщо у історії ви натискаєте на операцію, і в ній інформація на англ. мові, то операція ще не пройшла по рахунку. У веб версії My Alfa Bank у виписці якщо операція не пройшла по рахунку, то відображається інформація про блокування суми.
Щось ніяк не можу увійти в мій альфа банк https://auth.alfabank.com.ua/login І телефон і номери картки і договора підставляв разом із днем народження і все одне перекидує на сторінку для введення логіну. А я туди ще ніколи не входив, логін сам не створював. Пробую знову в якості логіна номери телефона, картки, договора і маю після декількох спроб "доступ тимчасово заблоковано". Хто знає, підкажіть, будь-ласка, як новому клієнту альфи, маючи тільки віртуалки хамон і блек, що отримані через сенс, отримати доступ в цей мій альфа банк. Дякую
alibob написав:Щось ніяк не можу увійти в мій альфа банк https://auth.alfabank.com.ua/login І телефон і номери картки і договора підставляв разом із днем народження і все одне перекидує на сторінку для введення логіну. А я туди ще ніколи не входив, логін сам не створював. Пробую знову в якості логіна номери телефона, картки, договора і маю після декількох спроб "доступ тимчасово заблоковано". Хто знає, підкажіть, будь-ласка, як новому клієнту альфи, маючи тільки віртуалки хамон і блек, що отримані через сенс, отримати доступ в цей мій альфа банк. Дякую
Якщо ви невірно вводите дані для входу, то обліковий запис блокується на 15 хвилин. Якщо ви реєструвалися в додатку Sense SuperApp, то логін автоматично створився і уточнити його ви можете в чаті з додатку, або за номером 3344(безкоштовно)