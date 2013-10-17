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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9934993599369937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:34

  alibob написав:
  Alfa_Bank написав:alibob В додатку Sense SuperApp потрібно натиснути на рахунок хамелеону, потім на кнопку історія. Також у My Alfa Bank ви можете біля рахунку натиснути на кнопку "Виписка" і сформувати на потрібний вам період.


Історія - то історія. Питав саме про виписку, де можна впевнитися в проведенні поповнення по рахунку для запобігання оверу при наступних видаткових операціях. Чи може крім виписки є і інший спосіб? І, взагалі, в сенсі є виписка, в якій видно проводки чи немає?


Якщо у історії ви натискаєте на операцію, і в ній інформація на англ. мові, то операція ще не пройшла по рахунку. У веб версії My Alfa Bank у виписці якщо операція не пройшла по рахунку, то відображається інформація про блокування суми.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:41

Щось ніяк не можу увійти в мій альфа банк https://auth.alfabank.com.ua/login
І телефон і номери картки і договора підставляв разом із днем народження і все одне перекидує на сторінку для введення логіну. А я туди ще ніколи не входив, логін сам не створював. Пробую знову в якості логіна номери телефона, картки, договора і маю після декількох спроб "доступ тимчасово заблоковано". Хто знає, підкажіть, будь-ласка, як новому клієнту альфи, маючи тільки віртуалки хамон і блек, що отримані через сенс, отримати доступ в цей мій альфа банк. Дякую
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:47

  alibob написав:Щось ніяк не можу увійти в мій альфа банк https://auth.alfabank.com.ua/login
І телефон і номери картки і договора підставляв разом із днем народження і все одне перекидує на сторінку для введення логіну. А я туди ще ніколи не входив, логін сам не створював. Пробую знову в якості логіна номери телефона, картки, договора і маю після декількох спроб "доступ тимчасово заблоковано". Хто знає, підкажіть, будь-ласка, як новому клієнту альфи, маючи тільки віртуалки хамон і блек, що отримані через сенс, отримати доступ в цей мій альфа банк. Дякую

Якщо ви невірно вводите дані для входу, то обліковий запис блокується на 15 хвилин. Якщо ви реєструвалися в додатку Sense SuperApp, то логін автоматично створився і уточнити його ви можете в чаті з додатку, або за номером 3344(безкоштовно)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11048
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 9934993599369937
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