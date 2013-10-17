Alfa_Bank написав:alibob В додатку Sense SuperApp потрібно натиснути на рахунок хамелеону, потім на кнопку історія. Також у My Alfa Bank ви можете біля рахунку натиснути на кнопку "Виписка" і сформувати на потрібний вам період.
Історія - то історія. Питав саме про виписку, де можна впевнитися в проведенні поповнення по рахунку для запобігання оверу при наступних видаткових операціях. Чи може крім виписки є і інший спосіб? І, взагалі, в сенсі є виписка, в якій видно проводки чи немає?
Якщо у історії ви натискаєте на операцію, і в ній інформація на англ. мові, то операція ще не пройшла по рахунку. У веб версії My Alfa Bank у виписці якщо операція не пройшла по рахунку, то відображається інформація про блокування суми.
Щось ніяк не можу увійти в мій альфа банк https://auth.alfabank.com.ua/login І телефон і номери картки і договора підставляв разом із днем народження і все одне перекидує на сторінку для введення логіну. А я туди ще ніколи не входив, логін сам не створював. Пробую знову в якості логіна номери телефона, картки, договора і маю після декількох спроб "доступ тимчасово заблоковано". Хто знає, підкажіть, будь-ласка, як новому клієнту альфи, маючи тільки віртуалки хамон і блек, що отримані через сенс, отримати доступ в цей мій альфа банк. Дякую
alibob написав:Щось ніяк не можу увійти в мій альфа банк https://auth.alfabank.com.ua/login І телефон і номери картки і договора підставляв разом із днем народження і все одне перекидує на сторінку для введення логіну. А я туди ще ніколи не входив, логін сам не створював. Пробую знову в якості логіна номери телефона, картки, договора і маю після декількох спроб "доступ тимчасово заблоковано". Хто знає, підкажіть, будь-ласка, як новому клієнту альфи, маючи тільки віртуалки хамон і блек, що отримані через сенс, отримати доступ в цей мій альфа банк. Дякую
Якщо ви невірно вводите дані для входу, то обліковий запис блокується на 15 хвилин. Якщо ви реєструвалися в додатку Sense SuperApp, то логін автоматично створився і уточнити його ви можете в чаті з додатку, або за номером 3344(безкоштовно)
3344 - отримав ЛОГІН, увійшов, виписка є. Прибуткові операції за сьогодні проведуться в понеділок. Овер буде, якщо стягнути свої кошти іншим банком до проводки? І чи за це не буде комісу від альфи? Дякую. П.с. картки Хамелеон і блек гривнева з пакету.
alibob написав:3344 - отримав ЛОГІН, увійшов, виписка є. Прибуткові операції за сьогодні проведуться в понеділок. Овер буде, якщо стягнути свої кошти іншим банком до проводки? І чи за це не буде комісу від альфи? Дякую. П.с. картки Хамелеон і блек гривнева з пакету.
Ни овера ни комис (за СВОИ сред-ва на Хам-оне) в этом случ не будет.
Сьогодні отримав на новійпошті пакетик з хамелиончиком. Перший погляд - достойно і так як треба. Другий погляд - рукожопство і кроки назад в розвитку, це АльфаБанк! )) Пояснюю що саме шокувало. Надрукований номер картки, дата валідності, і бінго! CVV!!! А тепер запитання, навіщо!??? Навіщо і для кого ви це все надрукували?! всі ці данні є в додатку вашому Сенсі, при потребі все там показується відносно безпечно. Нашо друкувати це на картці? Я перед цим мав Платінум Блек, на візах нічого нема окрім мого Імя та Фамілія. ВСЕ!
Був в мене випадок з одним із банків колись. Теж надрукували замовну картку, і передали кур'єром, в пакеті, начебто конфіденційно. Але через деякий час хтось віддалено онлайн потягнув з картки гроші! (я писав про це тут, та на іншому сайті) Судя по відгукам я був не один такий в тій ситуації, гроші повернув навіть не банк! а сервіс через який крали їх. 3D секюре теж було заявлено, хоча банк сказав що тей сервіс у них білий та пушистий, тому провели списання БЕЗ 3DS!
Ось таке буває в українському банківському сервісі. Тому мої "соплі" буду сподіватись ними і залишаться ))
Востаннє редагувалось root в Суб 16 жов, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
root написав:Сьогодні отримав на новійпошті пакетик з хамелиончиком. Перший погляд - достойно і так як треба. Другий погляд - рукожопство і кроки назад в розвитку, це АльфаБанк! )) Пояснюю що саме шокувало. Надрукований номер картки, дата валідності, і бінго! CVV!!! А тепер запитання, навіщо!??? Навіщо і для кого ви це все надрукували?! всі ці данні є в додатку вашому Сенсі, при потребі все там показується відносно безпечно. Нашо друкувати це на картці? Я перед цим мав Платінум Блек, на візах нічого нема окрім мого Імя та Фамілія. ВСЕ!
Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені Оскільки, наприклад, для входу в sense на новому пристрої/після перевстановлення/зміни користувача треба CVV активної картки. Всі дані картки на зворотній стороні + картка в упаковці + у конверті + упаковка від НП, все безпечно, можете про це не хвилюватися
Vorlon написав:А вот известный товарищ Стеркин думает иначе
Где он известный, в палате №6? "2FA без пароля, т.к. авторизация (или аутентификация) сместилась на смартфон" - дебилизм редкий. Чел не знает базовых основ и несет такую ахинею, что уши вянут. Блин, известный эксперт, т.к. сумел завести канал на телеге. Это ж какой крутяк. И к сожалению сейчас таких неграмотных прохиндеев хватает, вон и Альфу эта болезнь, видимо, подкосила.
А картами (к слову) и всем, что с ними связано, я начал профессионально заниматься еще лет 30 назад. Вы тогда, возможно, еще под стол пешком ходили. Причем тогда это были еще не МПС-ные карты, а локальные и специфичные (спекаемые из 5 слоев, включая фотографию). Вы таких, наверное, и не видели, как и еще много чего. Поэтому о чем с Вами говорить? Сейчас, к сожалению, все чаще видна воинствующая некомпентность и безграмотность. Точно, как здесь говорили, ПТУ.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 19:21, всього редагувалось 3 разів.