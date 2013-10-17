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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9936993799389939>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:19

  Alfa_Bank написав:все безпечно, можете про це не хвилюватися

Єх, буду сподіватись приказка про славнозвісні граблі мене обійдуть стороною :))))
root
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:30

  mustbe написав:Товарищ Стеркин вместе с Микрософтом могут двигаться куда угодно

Майкрософт никакого Стеркина и его бредовых заявлений не знает
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:54

  mustbe написав:Но прежде чем отказываться от логинов - нужно внедрить биометрию в мабе.

Это как? Нах она там нужна?

А как биометрия работает в мобильных аппликухах знаете? Смартфон своим кривым и недоделанным софтом анализирует отпечаток и затем, если установит его идентичность, посылает серверу пароль. Причем для этого ему нужно его запомнить (догадываетесь, к чему это может привести?).

Т.о. со стороны сервера это выглядит так, что пользователь аутентифицировался (входил в аппликуху) по логину и паролю.

А биометрия там прилеплена сбоку и при разборах полетов (если что) на нее никто смотреть не будет и клиенту будут заявлять, что он входил по логину и паролю, которые знает только он.

Т.е. биометрия там такой себе сбоку бантик, ради которого у клиента отобрали возможность нормально и безопасно входить по логину и паролю. При этом в некоторых аппликухах для некоторых девайсов (например, рутованных) вход через биометрию отключают.

Итого в части обеспечения безопасности там ошибка на ошибке и ошибками погоняет. Про OWASP там, наверное, и не слыхали. Ну и правильно, если это ПТУ или палата №6. Кроме того там не только OWASP, но и базовые основы информбезопасности нарушаются.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 20:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:13

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені :(
А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?
Спарта об этом не задумалась видимо.

  Alfa_Bank написав:наприклад, для входу в sense на новому пристрої/після перевстановлення/зміни користувача треба CVV активної картки.
Можно было связать приложение Google Authenticator с Альфой и вместо CVV2/CVC2 запросить код из указанного приложения.
Хорошая такая двухфакторная аутентификация.

Либо CVV2/CVC2 код запросить в SMS после прохождения гестапо через чат или контакт-центр. Ну это уже может быть менее надёжно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:14

  mustbe написав:А как биометрия работает в мобильных аппликухах знаете? Смартфон своим кривым и недоделанным софтом анализирует отпечаток и затем, если установит его идентичность, посылает серверу пароль. Причем для этого ему нужно его запомнить (догадываетесь, к чему это может привести?).

К чему?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:16

  root написав: А тепер запитання, навіщо!???

И действительно, зачем выполнять требования МПС? Давайте уже требуйте, чтобы банк выдавал клиентам белый пластик. Тем более, что что-то близкое к этому он уже вроде делал.

И логика ведь железная - "т.к. все это есть в cенсе". А спросить сколько в банке клиентов МАБ-only и Sense-only - это лишнее. Действительно, пусть МАБ-only пролетают. Т.к. "2FA ж переместилась на смартфон". Короче, бедные клиенты, которым можно только посочувствовать.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:20

  vpchelko написав:К чему?

Секрет, я ж не грил, что всем буду рассказывать. Если что, то согласно требованиям OWASP на смартфонах (в мобильных аппликухах) не должны запоминаться никакие клиентские данные.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:39

  MASolomko написав:Можно было связать приложение Google Authenticator с Альфой

Та уже сразу предлагайте фейсбучную аутентификацию, думаю, у них руки чешутся ее прикрутить. Фейсбук с гуглом - это ж самые безопасные (и честные) конторы :)
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:43

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:действительно, зачем выполнять требования МПС? Давайте уже требуйте, чтобы банк выдавал клиентам белый пластик. Тем более, что что-то близкое к этому он уже вроде делал.

И логи ведь железная, т.к. все это есть в cенсе. А спросить сколько в банке клиентов МАБ-only и Sense-only - это лишнее. Действительно, пусть МАБ-only пролетают. Т.к. "2FA ж переместилась на смартфон". Короче, аллес, бедные клиенты, им можно только посочувствовать.


Тепер я точно впевнений що не помилився добавивши колись декілька років назад newbie в чорний список, жаль що все одно пости його з непотрібом пробиваються на верх, а ти такий думаєш а може я помилявся, а може він несе гарну слушну думку... та ні блін, все одна й та сама дичина! :)))) Якщо людина недалека та не бачить далі свого носу то нажаль нема сенсу їй щось доказувати, вона всеодно фізично недальнозора і цього не зрозуміє.


Адміни, модери, зробіть буьласка щоб бан користувача працював так як треба, щоб не бачити так не бачити :)

Дякую.
root
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:51

Re: Альфа-Банк

Чудо сайт висить, шановні хто пам'ятає по тарифам хамелеона оповіщення за операції безкоштовно в будь-якому варіанті СМС,пуш?
Прораб
 
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