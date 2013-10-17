Єх, буду сподіватись приказка про славнозвісні граблі мене обійдуть стороною )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 19:19
Додано: Суб 16 жов, 2021 19:30
Додано: Суб 16 жов, 2021 19:54
Это как? Нах она там нужна?
А как биометрия работает в мобильных аппликухах знаете? Смартфон своим кривым и недоделанным софтом анализирует отпечаток и затем, если установит его идентичность, посылает серверу пароль. Причем для этого ему нужно его запомнить (догадываетесь, к чему это может привести?).
Т.о. со стороны сервера это выглядит так, что пользователь аутентифицировался (входил в аппликуху) по логину и паролю.
А биометрия там прилеплена сбоку и при разборах полетов (если что) на нее никто смотреть не будет и клиенту будут заявлять, что он входил по логину и паролю, которые знает только он.
Т.е. биометрия там такой себе сбоку бантик, ради которого у клиента отобрали возможность нормально и безопасно входить по логину и паролю. При этом в некоторых аппликухах для некоторых девайсов (например, рутованных) вход через биометрию отключают.
Итого в части обеспечения безопасности там ошибка на ошибке и ошибками погоняет. Про OWASP там, наверное, и не слыхали. Ну и правильно, если это ПТУ или палата №6. Кроме того там не только OWASP, но и базовые основы информбезопасности нарушаются.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 20:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:13
Re: Альфа-Банк
А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?
Спарта об этом не задумалась видимо.
Можно было связать приложение Google Authenticator с Альфой и вместо CVV2/CVC2 запросить код из указанного приложения.
Хорошая такая двухфакторная аутентификация.
Либо CVV2/CVC2 код запросить в SMS после прохождения гестапо через чат или контакт-центр. Ну это уже может быть менее надёжно.
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:14
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:16
И действительно, зачем выполнять требования МПС? Давайте уже требуйте, чтобы банк выдавал клиентам белый пластик. Тем более, что что-то близкое к этому он уже вроде делал.
И логика ведь железная - "т.к. все это есть в cенсе". А спросить сколько в банке клиентов МАБ-only и Sense-only - это лишнее. Действительно, пусть МАБ-only пролетают. Т.к. "2FA ж переместилась на смартфон". Короче, бедные клиенты, которым можно только посочувствовать.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:20
Секрет, я ж не грил, что всем буду рассказывать. Если что, то согласно требованиям OWASP на смартфонах (в мобильных аппликухах) не должны запоминаться никакие клиентские данные.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 16 жов, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:39
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:43
Re: Альфа-Банк
Тепер я точно впевнений що не помилився добавивши колись декілька років назад newbie в чорний список, жаль що все одно пости його з непотрібом пробиваються на верх, а ти такий думаєш а може я помилявся, а може він несе гарну слушну думку... та ні блін, все одна й та сама дичина! ))) Якщо людина недалека та не бачить далі свого носу то нажаль нема сенсу їй щось доказувати, вона всеодно фізично недальнозора і цього не зрозуміє.
Адміни, модери, зробіть буьласка щоб бан користувача працював так як треба, щоб не бачити так не бачити
Дякую.
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:51
Re: Альфа-Банк
Чудо сайт висить, шановні хто пам'ятає по тарифам хамелеона оповіщення за операції безкоштовно в будь-якому варіанті СМС,пуш?
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