Додано: Суб 16 жов, 2021 19:54

mustbe написав: Но прежде чем отказываться от логинов - нужно внедрить биометрию в мабе. Но прежде чем отказываться от логинов - нужно внедрить биометрию в мабе.

Это как? Нах она там нужна?А как биометрия работает в мобильных аппликухах знаете? Смартфон своим кривым и недоделанным софтом анализирует отпечаток и затем, если установит его идентичность, посылает серверу пароль. Причем для этого ему нужно его запомнить (догадываетесь, к чему это может привести?).Т.о. со стороны сервера это выглядит так, что пользователь аутентифицировался (входил в аппликуху) по логину и паролю.А биометрия там прилеплена сбоку и при разборах полетов (если что) на нее никто смотреть не будет и клиенту будут заявлять, что он входил по логину и паролю, которые знает только он.Т.е. биометрия там такой себе сбоку бантик, ради которого у клиента отобрали возможность нормально и безопасно входить по логину и паролю. При этом в некоторых аппликухах для некоторых девайсов (например, рутованных) вход через биометрию отключают.Итого в части обеспечения безопасности там ошибка на ошибке и ошибками погоняет. Про OWASP там, наверное, и не слыхали. Ну и правильно, если это ПТУ или палата №6. Кроме того там не только OWASP, но и базовые основы информбезопасности нарушаются.