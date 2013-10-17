Святая наивность, аргументов нет и списком недругов не умеет пользоваться. Хорошо так жить. Тут уже можно посочувствовать банкам, которым приходится хотелки таких клиентов рассматривать.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:59
Святая наивность, аргументов нет и списком недругов не умеет пользоваться. Хорошо так жить. Тут уже можно посочувствовать банкам, которым приходится хотелки таких клиентов рассматривать.
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:03
Re: Альфа-Банк
Похоже, что серьезные, уважающие себя клиенты бывшему банку не нужны. Нужны те, кто готов по чьей-то прихоти раз в пару лет кардинально менять свои привычки, не задумываясь ни о целесообразности, ни о безопасности. Таких проще доить, заманивая призраком шары.
Я долго думал, что такое совершенно неприемлемое для банка поведение вызвано тем, что набрали дешевых маркетологов, которые прошли курсы "представителей канадской оптовой компании" и не понимают, чем должны отличаться методы работы банка, который может торговать только своей репутацией и методы работы на проходняке. Но сейчас это приобрело такие масштабы, что явно выходит за пределы компетенции недоучки- маркетолога. Это стратегия.
ЗЫ Для того, чтобы выглядеть прогрессивно, достаточно вводить новшества, но отказываться от того, что удобно и привычно клиентам, совсем не обязательно.
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:22
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:23
А вимогу платіжних систем щодо присутності цієї інформації на картці відмінили? Так, я знаю, що є картки, на котрих нічого немає, але вважав це таким собі порушенням, на яке платіжні системи закривають очі (взагалі вони багато на що закривають очі), але все ж таки порушенням.
|