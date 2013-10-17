Додано: Суб 16 жов, 2021 21:03

newbie написав: А спросить сколько в банке клиентов МАБ-only и Sense-only - это лишнее. Действительно, пусть МАБ-only пролетают. А спросить сколько в банке клиентов МАБ-only и Sense-only - это лишнее. Действительно, пусть МАБ-only пролетают.

Похоже, что серьезные, уважающие себя клиенты бывшему банку не нужны. Нужны те, кто готов по чьей-то прихоти раз в пару лет кардинально менять свои привычки, не задумываясь ни о целесообразности, ни о безопасности. Таких проще доить, заманивая призраком шары.Я долго думал, что такое совершенно неприемлемое для банка поведение вызвано тем, что набрали дешевых маркетологов, которые прошли курсы "представителей канадской оптовой компании" и не понимают, чем должны отличаться методы работы банка, который может торговать только своей репутацией и методы работы на проходняке. Но сейчас это приобрело такие масштабы, что явно выходит за пределы компетенции недоучки- маркетолога. Это стратегия.ЗЫ Для того, чтобы выглядеть прогрессивно, достаточно вводить новшества, но отказываться от того, что удобно и привычно клиентам, совсем не обязательно.