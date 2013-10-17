Додано: Суб 16 жов, 2021 23:25

Сибарит написав: Похоже, что серьезные, уважающие себя клиенты бывшему банку не нужны. Нужны те, кто готов по чьей-то прихоти раз в пару лет кардинально менять свои привычки, не задумываясь ни о целесообразности, ни о безопасности. Таких проще доить, заманивая призраком шары.

Я долго думал, что такое совершенно неприемлемое для банка поведение вызвано тем, что набрали дешевых маркетологов, которые прошли курсы "представителей канадской оптовой компании" и не понимают, чем должны отличаться методы работы банка, который может торговать только своей репутацией и методы работы на проходняке. Но сейчас это приобрело такие масштабы, что явно выходит за пределы компетенции недоучки- маркетолога. Это стратегия.



ЗЫ Для того, чтобы выглядеть прогрессивно, достаточно вводить новшества, но отказываться от того, что удобно и привычно клиентам, совсем не обязательно. Похоже, что серьезные, уважающие себя клиенты бывшему банку не нужны. Нужны те, кто готов по чьей-то прихоти раз в пару лет кардинально менять свои привычки, не задумываясь ни о целесообразности, ни о безопасности. Таких проще доить, заманивая призраком шары.Я долго думал, что такое совершенно неприемлемое для банка поведение вызвано тем, что набрали дешевых маркетологов, которые прошли курсы "представителей канадской оптовой компании" и не понимают, чем должны отличаться методы работы банка, который может торговать только своей репутацией и методы работы на проходняке. Но сейчас это приобрело такие масштабы, что явно выходит за пределы компетенции недоучки- маркетолога. Это стратегия.ЗЫ Для того, чтобы выглядеть прогрессивно, достаточно вводить новшества, но отказываться от того, что удобно и привычно клиентам, совсем не обязательно.

Согласен. Риск еще в том, что из банка могут уйти не только серьезные клиенты, а и, скажем, просто депозитчики, которых (как меня) банк потихоньку грабит. Это смешно, т.к. банк все-таки платит какие-то проценты, но при этом еще и тырит мелочь по карманам.Однако ежели будет так и у банка останутся только клиенты,которые принесли денег в банк мало или вообще не принесли и при этом хотят заработать на всяческим плюшках, кешбеках, разных ошибках банка, которые неизбежны, особенно во время изменений, и т.д., то какая модель бизнеса будет заложена в новую стратегию банка?Классическая модель - взял деньги у одних, дал другим, на этом (на разнице) заработал. А будет какая? Брать деньги будет не у кого, т.к. депозитчики и денежные клиенты уйдут. Банк будет пытаться нажухать оставшихся. Большую роль в этом он отводит мобильному приложению (надеется, что оно это позволит, для этого и загоняют всех в него). Но дело в том, что оставшиеся клиенты сами хотят нажухать банк и поэтому заработать на них врядли получится. В т.ч. на кредитах, пользоваться которыми они будут очень осторожно.В итоге вся эта затея и крупные вливания в нее могут закончиться для банка пшиком. Основная надежда, конечно, на кредиты. Если все люди бросятся их брать, причем только через альфовскую аппликуху, то банк на этом может и заработает. Но почему они должны броситься, если у конкурентов аппликухи не хуже, у клиентов уже, в основном, есть мозги, они грамотные, значит много и лишнего брать не будут, особенно видя, как их постоянно кидают? Поэтому вероятность неуспешного завершения этой затеи, на мой взгляд, достаточно велика. И такая же будет судьба новой стратегии, которую можно сравнить с игрой "кто кого больше нажухает".Стоило ли ради этого отходить от классических основ банковского бизнеса, будем смотреть, т.к. банки в первую очередь должны ассоциироваться (раньше ассоциировались) с некоторой стабильностью, а также с финансовой и инвестиционной привлекательностью.